Villadangos del Páramo será el escenario del León Photo Festival el 29 y 30 de mayo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Villadangos del Páramo acogerá los próximos 29 y 30 de mayo una nueva edición del León Photo Festival, un encuentro dedicado a la fotografía contemporánea que reunirá a fotógrafos, creadores y aficionados llegados de distintos puntos de España en un evento que situará al municipio como referente cultural y creativo dentro del sector fotográfico nacional.

El evento contará con algunos de los mayores especialistas en fotografía y divulgación, quienes explicarán cómo prepararse para fotografiar este fenómeno único, ofreciendo formación específica y consejos prácticos para quienes quieran documentarlo con seguridad y garantías.

El festival nace con una clara vocación práctica y participativa, apostando por una fotografía que se aprende haciendo. Por ello, todos los asistentes podrán participar en talleres prácticos de fotografía, diseñados para distintos niveles y disciplinas, trabajando directamente junto a profesionales reconocidos.

Entre los talleres destacados se encuentran los impartidos por la conocida fotógrafa Jessica Rojas, el experto en fotografía de paisaje nocturno Javier Rosano, el especialista en iluminación fotográfica Rafa Berlanga, así como los experimentados fotógrafos de drones David Martis Castán y Pilar HM, quienes compartirán técnicas y experiencias reales de trabajo en sus respectivas especialidades.

La celebración del León Photo Festival es posible gracias al impulso del Ayuntamiento de Villadangos del Páramo, cuya apuesta por la cultura y la dinamización del entorno rural permite atraer un evento de alcance nacional que generará movimiento cultural, turístico y económico en el municipio.

La llegada de participantes, ponentes y visitantes supone una importante proyección exterior para la localidad, reforzando su posicionamiento como espacio abierto a iniciativas innovadoras y culturales.