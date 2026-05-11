Denuncian en Mozóndiga ataques a nidos protegidos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Asociación Protectora de Animales Sacrificio Cero León ha denunciado la destrucción de forma reiterada de un total de quince nidos de aves protegidas como aviones comunes, vencejos o golondrinas en la Casa de Cultura de Mozóndiga, en Chozas de Abajo, un extremo que ha sido condenado por el ayuntamiento. La protectora ha denunciado estos hechos ante el Seprona y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta, según ha informado en un comunicado.

La asociación ha alertado de que estas acciones contravienen gravemente la legislación vigente que protege a estas especies, esenciales para el equilibrio del ecosistema y el control de plagas de insectos. Han denunciado que la eliminación de los nidos se ha realizado «de manera sistemática, ignorando las prohibiciones legales y, presuntamente, sin contar con las autorizaciones excepcionales que requiere la normativa ambiental, aunque en esta temporada no se pueden retirar nunca».

«Tanto el avión común (Delichon urbicum), como la golondrina común (Hirundo rustica) y el vencejo (Apus apus), son especies silvestres protegidas por un marco jurídico estricto», han recordado. La asociación ha considerado «inadmisible» que estos hechos hayan sucedido en un edificio público, «que debería dar ejemplo de civismo y preservar el patrimonio natural».

«Hemos solicitado al Ayuntamiento de Chozas de Abajo el cese inmediato de estas prácticas y hemos pedido a la Consejería de Medio Ambiente y al Seprona que abra la correspondiente investigación y el consiguiente expediente sancionador», han agregado. Por último han exigido que, en caso de ser necesaria alguna actuación por motivos de mantenimiento o seguridad, esta se realice siempre bajo la supervisión de técnicos medioambientales y fuera de los periodos de nidificación,.