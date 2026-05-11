Barrios de Luna se sitúa por encima del 97 por ciento

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

León presenta una situación hidrológica privilegiada con sus reservas hídricas al 91,9% de su capacidad, 17 puntos por encima de la media de la última década. En el sistema del Esla, el embalse de Riaño almacena actualmente 574 hm³ y supera el 90% de su capacidad. El embalse del Porma mantiene una estabilidad similar con una reserva de 280 hm³ y ronda el 89%. En lo que respecta al sistema del Órbigo, el pantano de Barrios de Luna registra unos niveles óptimos de 264 hm³, lo que supone que está por encima del 97% de su capacidad. Finalmente, el embalse de Villameca, aunque de menor tamaño, se encuentra prácticamente lleno con 17 hm³. En la última semana, las reservas han aumentado en cerca de 10 hm3.