El pueblo de León con menos horas de luz durante los meses de invierno ¿Vivirías en él?

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La provincia de León es conocida por sus contrastes, pero existe un punto geográfico donde la vitamina D es un lujo de coleccionista. Se trata de Valdelugueros, y más concretamente de sus valles más encajonados y pueblos como Redipuertas, donde la orografía juega una mala pasada a sus habitantes durante los meses de invierno. Mientras en la capital los ciudadanos disfrutan de un sol de justicia, en estos fondos de valle el astro rey apenas hace acto de presencia durante un suspiro, convirtiendo el mediodía en un atardecer perpetuo que condiciona la vida cotidiana y el clima.

La razón de esta penumbra no es un fenómeno místico, sino un capricho de la geomorfología de la Cordillera Cantábrica. Estos núcleos urbanos se asientan en lo que los geógrafos denominan "valles en forma de U" o gargantas profundas, flanqueados por picos que superan los 2.000 metros de altitud. Durante el solsticio de invierno, la inclinación de la Tierra hace que el sol viaje muy bajo en el horizonte. Al estar rodeados de paredes verticales de roca tan masivas, las montañas actúan como un biombo físico que bloquea la trayectoria de los rayos solares antes incluso de que lleguen a tocar el suelo del valle.

Este fenómeno se conoce técnicamente como el efecto de sombra orográfica en su vertiente lumínica. En lugares como los alrededores de las Hoces de Valdeteja o el valle del Curueño, se producen situaciones donde la luz directa del sol apenas incide durante un par de horas al día, o incluso ninguna en los rincones más profundos del desfiladero. Esto provoca que las temperaturas se mantengan bajo cero durante semanas, ya que no existe radiación suficiente para romper la inversión térmica, creando un microclima de "nevera natural" donde la nieve y el hielo resisten mucho más que en las cumbres soleadas.