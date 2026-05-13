Autorizan una instalación para inyectar biometano en la red gasista en San Millán

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El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha autorizado a Enagás la construcción de una instalación para la inyección de biometano en la red gasista en el municipio leonés de San Millán de los Caballeros, dentro de la estrategia de impulso a los gases renovables.

La resolución, publicada este miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), aprueba el proyecto denominado "anexo al gasoducto Zamora-Benavente-León", que permitirá habilitar un nuevo punto de conexión para introducir biometano en la red troncal de transporte de gas natural.

La instalación contempla la construcción de una nueva posición en el gasoducto y una estación de medida que permitirá la inyección de este gas renovable, producido a partir de residuos orgánicos, con un caudal previsto de entre 400 y 1.500 metros cúbicos normales por hora y a una presión de 80 bares.

Una noticia que la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) de León ha valorado: "De tantas plantas de biogás que se han anunciado, la deSan Millán de los Caballeros parece que sí va a salir adelante. Podría ser la primera. ASAJA las apoya".

El proyecto cuenta con un presupuesto superior a los 717.000 euros e incluye, además del punto de conexión, sistemas de control, odorización y análisis de la calidad del gas, así como las infraestructuras eléctricas y de acceso necesarias para su funcionamiento.

Según la resolución, la iniciativa parte de un acuerdo entre Enagás y la empresa productora Biorig Energy, que prevé generar biometano para su incorporación a la red gasista, lo que permitirá su uso directo como combustible renovable en hogares, industrias o transporte.

El proyecto ha superado el trámite de información pública sin recibir alegaciones y no ha requerido evaluación ambiental al no estar incluido en los supuestos previstos en la normativa vigente.

La autorización incluye también la declaración de utilidad pública de las instalaciones, lo que facilita la ejecución de las obras, y fija un plazo máximo de 18 meses para su puesta en servicio desde la notificación de la resolución.

La inyección de biometano en la red gasista se perfila como una de las vías clave para la descarbonización del sistema energético, ya que este gas renovable puede integrarse en las infraestructuras existentes sin necesidad de cambios significativos en los consumos.

En provincias como León, con un importante potencial procedente del sector agroganadero y de residuos orgánicos, este tipo de proyectos se enmarca además en las estrategias de transición justa y de diversificación económica en el medio rural.

El desarrollo del biometano permite, además, aprovechar subproductos agrícolas y ganaderos, reducir emisiones de gases de efecto invernadero y generar nuevas oportunidades de actividad industrial vinculada a la economía circular.

Con esta actuación, León se suma al despliegue de infraestructuras vinculadas al gas renovable en España, en un contexto marcado por los objetivos de reducción de emisiones y el impulso a fuentes energéticas alternativas al gas fósil.