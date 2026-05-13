Caboalles de Arriba acoge un taller de Cuatro Valles sobre IA para proyectos
El espacio de coworking de Caboalles de Arriba acogerá el próximo 21 de mayo el taller «Inteligencia Artificial aplicada para impulsar tu proyecto», una formación dirigida a personas emprendedoras, pymes y proyectos del medio rural interesados en conocer cómo la tecnología puede convertirse en una herramienta útil para mejorar su actividad.
La jornada, que se celebrará de 11.00 a 13.00 horas, ofrecerá una aproximación práctica a la Inteligencia Artificial, mostrando aplicaciones reales y herramientas digitales accesibles para facilitar tareas, optimizar procesos y abrir nuevas oportunidades de crecimiento e innovación.
Durante el taller se abordarán diferentes contenidos relacionados con el uso práctico de la IA en el ámbito empresarial y emprendedor, incluyendo casos reales, dinámicas participativas y espacios para resolver dudas y compartir experiencias entre asistentes.
La actividad está organizada en el marco del proyecto DIGIS3 por la Asociación Cuatro Valles, con el objetivo de acercar la digitalización y la innovación al territorio rural y facilitar el acceso a nuevas herramientas tecnológicas a empresas y profesionales. Las personas interesadas en participar pueden formalizar su inscripción a través del 987 58 16 66 o del correo electrónico mar4valles@hotmail.com