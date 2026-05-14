Csif denuncia el cierre de la oficina de Sepe en Astorga y exige una “solución digna” hasta que se habiliten nuevas instalaciones

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios denunció hoy el retraso del inicio de las obras de la futura oficina del Servicio Público de Empleo Estatal de Astorga, que se ubicará en el antiguo colegio Leopoldo Panero, así como el “exilio forzoso” de usuarios y funcionarios a La Bañeza, ante las “graves deficiencias estructurales y de insalubridad” de las actuales dependencias de la calle Juego de Cañas, que llevan cerradas al público casi un mes.

El sindicato independiente exigió que se ejecuten las obras la nueva oficina y que, mientras, se dé una “solución provisional digna” al servicio que evite el desplazamiento de la población y de los empleados públicos.

La organización sindical lamentó el “abandono institucional” que sufre Astorga en este asunto, tras “meses de promesas y una licitación millonaria que no se ejecuta” y recordó que el 18 de noviembre mantuvo una reunión con el delegado del Gobierno en Castilla y León para exponer las insostenibles deficiencias de la actual oficina del SEPE, como la falta de espacio, nula privacidad, problemas de accesibilidad, humedades, baños inutilizados y un persistente olor a gasoil que “ha obligado a su cierre”.

CSIF alertó que la situación ha alcanzado “un punto crítico”, al obligar a los usuarios de la comarca a desplazarse diariamente hasta La Bañeza para poder realizar los trámites del SEPE y a los empleados a desempeñar su trabajo en otra localidad, “con el consiguiente trastorno generado para unos y otros”.

Además, desde CSIF insistieron en que, a pesar de que el pasado mes de diciembre se sacó a licitación la adecuación de unas nuevas instalaciones para las oficinas del SEPE y de ECyL por un importe superior al millón de euros y con un plazo de ejecución de diez meses, “en este momento las obras ni siquiera han comenzado”.