La Guardia Civil investiga a tres personas por conducción temeraria en la N-621 de León a Unquera

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Guardia Civil investiga a tres conductores de turismo por conducción temeraria, al poner en concreto peligro la vida e integridad de las personas, el pasado día 3 de abril en la carretera N-621 de León a Unquera, Cantabria.

La investigación se realizó gracias a la aportación de la grabación por una cámara de acción acoplada en el interior de un turismo de uno de los testigos, y tras un estudio exhaustivo del mismo, así como de la inspección ocular del tramo donde ocurrieron los hechos.

Los investigados son tres conductores de turismos que, el pasado 3 de abril, circulaban sobre las 18:00 horas entre los kms. 109,900 y 111,500 de la carretera N-621 de León a Unquera (N-634) -vía de alta montaña, con trazado muy sinuoso y carente de arcenes practicables-, donde se observa con claridad sus maniobras antirreglamentarias con adelantamientos a la vez a varios turismos y en tramos con prohibición de adelantamiento señalizada, próximos a curvas de visibilidad reducida por configuración del terreno y en algún caso en cambio de rasante, circulando todos ellos a una velocidad notoriamente superior a la máxima permitida en dicho tramo (40 kms/h).

Atropello a un peatón con lesiones leves

Por la citada conducción temeraria, uno de los tres conductores investigados, al trazar una curva orientada a la izquierda, perdió el dominio de su vehículo, saliéndose de la vía por el margen derecho, atropellando a un peatón, produciéndole lesiones de carácter leve.

Consejos y recomendaciones.

La conducción temeraria es el exponente de la conducción más inapropiada y crea un concreto peligro para la vida propia y del resto de los usuarios de la vía, aumentando exponencialmente la posibilidad de sufrir un siniestro vial.

Consecuencias legales.

Los delitos contra la seguridad vial, al conducir un vehículo a motor con temeridad manifiesta y poniendo en concreto peligro la vida e integridad de las personas, están tipificados en el vigente Código Penal, en su artículo 380 apartado 1º, pudiendo ser castigados con penas de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años.

Colaboración ciudadana.

La Guardia Civil agradece la colaboración ciudadana “que cada vez es más habitual” y con estas acciones se pone de manifiesto "el alto grado de concienciación de la sociedad española" y “el creciente rechazo social hacia los delincuentes viales”, que exponen a toda la ciudadanía a las dramáticas consecuencias de los siniestros de tráfico.

La Guardia Civil recuerda la importancia de la colaboración ciudadana y pone a su disposición el número de teléfono 062 para cualquier información que desee comunicar o colaboración que desee efectuar en el ámbito de la seguridad vial, seguridad ciudadana, contra el patrimonio o medio ambiente, que será tratada de manera discreta y anónima. Además, les brinda el servicio de ALERTAS APP ALERTCOPS; esta aplicación móvil permite comunicarse de manera precisa, gratuita y rápida con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

A través de esta APP se puede alertar sobre una situación delictiva de la que es víctima o testigo. Igualmente permite recibir en el teléfono móvil mensaje de avisos, cuando se encuentre en una zona afectada por una incidencia.