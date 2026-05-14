La Guardia Civil estrena asistentes virtuales en León

La Guardia Civil de León dispondrá de asistentes virtuales creados con Inteligencia Artificial para realizar las patrullas con más eficacia. El anuncio lo realizó ayer el general Miguel Sánchez Guerrero, jefe de la XII Zona de la Guardia Civil, en el acto de celebración del 182 aniversario de la creación de la Guardia Civil, que presidió el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, acompañado de las principales autoridades de civiles, militares y docentes de la zona. En el inicio del acto fue condecorado el coronel jefe de la Comandancia de León, Julio Gutiérrez.

Esta herramienta, desarrollada con inteligencia artificial, se implantará progresivamente desde hoy, con el objetivo de «asesorar» y «auxiliar» a las patrullas de seguridad ciudadana de la Guardia Civil y a los centros operativos de servicios en «actuaciones, procedimientos o remisión de las novedades». Los agentes podrán consultar al nuevo asistente virtual una situación concreta, que estará disponible a través de la aplicación de mensajería instantánea de uso oficial en dispositivos oficiales de la Guardia Civil.

«Trabajamos a demanda», explicó el general. «Se ha ampliado el tipo de delitos e infracciones que se pueden denunciar a través de nuestra sede electrónica y con la creación, hace un año, de la cibercomandancia, precisamente ubicada en León, en dependencias del Incibe, facilitamos la atención integral, la respuesta inmediata y, siempre que sea posible, la restitución de lo estafado a los que denuncian por este medio este tipo de delitos, estos fraudes informáticos y por Internet». En ese marco se trabaja con un proyecto piloto de asistente virtual desarrollado con inteligencia artificial «para asesorar y auxiliar a nuestras patrullas de seguridad ciudadana y a los centros operativos de servicio, en todo lo referente a la actuación diaria de la Guardia Civil».

El delegado del Gobierno ensalzó el papel de los guardias: «Quien viste un uniforme sabe que detrás de cada uniforme hay una vida, una casa, una familia y muchas renuncias que no siempre se ven».