Calzada de la Valdería eleva al Procurador del Común la deuda de Castrocalbón por aprovechamientos conjuntos

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La Junta Vecinal de Calzada de la Valdería (León) ha recurrido al Procurador del Común para exigir a la de Castrocalbón que abone los impagos por el usufructo de los bienes comunales conjuntos desde el año 2018.

Este convenio, que ya se constató en 1722, "se cumplió con los correspondientes pagos hasta 2018, cuando se produjo el último pago", tal y como recoge el escrito presentado ante el Procurador del Común, abonos que "de forma continuada" se ha reclamado de forma verbal y en diversas reuniones entre las dos juntas vecinales sin que ello haya fructificado.

En este sentido, la Junta Vecinal de Calzada de la Valdería ha incidido en que, después de seis reuniones celebradas, la Junta Vecinal de Castrocalbón sigue con la negativa de pagar la parte correspondiente, una aportación que puede llevar a la primera a su desaparición al no contar con "ningún recurso económico".

Según ha explicado, este derecho de pago se remonta 300 años atrás. "El pueblo de Calzada de la Valdería tiene y ha tenido derecho a una cuarta parte del aprovechamiento de los terrenos que en común posee con el pueblo de Castrocalbón", ha remarcado en el escrito presentado, en el que alega que "este derecho proviene desde tiempo inmemorial ya que en 1722 el alcalde mayor del adelantamiento de León resolvió la cuestión expresada confirmándose su fallo en 1738 y 1740", según ha informado a Europa Press en un comunicado la Junta Vecinal de Calzada de la Valdería.

En este contexto, ha añadido que por sentencia del Juzgado de Primera Instancia de La Bañeza de 11 de abril de 1935, el pueblo de Calzada "tiene derecho y posesión inmemorial sobre los terrenos comunales de Castrocalbón, declarando que la Junta Vecinal de Castrocalbón estaba obligada a cumplir en todas sus partes el contrato o convenio de 12 de agosto de 1900 sobre la proporción en que había de repartirse entre los dos pueblos los aprovechamientos".

Como ejemplos de los pagos pendientes, ha concretado que en 2017 se cortaron los chopos de la ribera del río, una venta cifrada en unos 400.000 euros de los que a Calzada "le corresponde la cuarta parte". Junto a ello, también ha denunciado otro incumplimiento en "el aprovechamiento de los terrenos mancomunados" desde 2018 hasta la actualidad que incluye el "arrendamiento del coto de caza y de fincas".