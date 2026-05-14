Empresarios mineros niegan ante el juez una presunta estafa con ayudas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Audiencia Provincial de León acogió este jueves otra jornada del juicio por una supuesta trama del carbón que durante varios años, concretamente entre 2011 y 2014, hizo pasar, presuntamente, carbón de exterior por carbón de interior para cobrar subvenciones públicas con las que contaba éste último. Ayer se sentaron ante el juez varios responsables de las compañías vinculadas a la actividad minera Hullera Vasco Leonesa, Peal y Reminsa, (estas dos últimas subcontratas de la primera) para explicar su postura con respecto a la supuesta trama, a través de la cual habrían obtenido importes millonarios mediante una presunta sobrefacturación que ellos negaron.

En concreto, cinco altos cargos de las citadas compañías se sentaron en el banquillo de los acusados para responder a unos hechos ocurridos en la mina de Santa Lucía de Gordón hace más de una década y por los que, presuntamente, habrían recibido unas ayudas públicas destinadas a la extracción de carbón de interior que eran cinco veces superiores a los importes que correspondían a lo extraído en cielos abiertos o minas de exterior.

Las comparecencias volvieron a girar sobre los planes de labores, los planos topográficos, la producción y la facturación de las empresas vinculadas a la minería del carbón ante la acusación del Ministerio Fiscal de que se ocultaba la procedencia real del carbón mediante la alteración de algunos documentos.

El juicio, que se ha prolongado durante cuatro días, continuará el próximo martes, 19 de mayo, con los informes elaborados por todas las partes implicadas en el caso.

Se desconoce tanto el total de la cantidad presuntamente defraudada con esta práctica como la pena que la fiscal solicita para los acusados, puesto que la Fiscalía Provincial de León ha reiterado en numerosas ocasiones su negativa a facilitar el escrito de acusación y las calificaciones a los medios de comunicación que siguen el juicio.