Ya es oficial: el proyecto 'Gemina' buscará fosfatos en León

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha admitido de forma definitiva la solicitud de un permiso de investigación minera para fosfatos en el término municipal de Crémenes (León), un proyecto que abarca 61 cuadrículas mineras bajo la denominación 'Gemina'.

El anuncio, publicado este viernes en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL), hace referencia a un derecho minero solicitado por la empresa Iberian Phosphates S.L., con sede en Salamanca, que recibió resolución favorable el pasado 6 de mayo.

La actuación se tramita como un permiso de investigación de la Sección C —clasificación que agrupa los recursos minerales de mayor interés económico— y delimita un amplio perímetro dentro del municipio leonés, mediante una serie de coordenadas geográficas que fijan los vértices de la zona afectada.

Según el BOCyL la autorización administrativa permitirá a la empresa realizar estudios y trabajos preliminares para determinar la posible existencia y viabilidad de explotaciones de fosfatos en la zona, un recurso mineral empleado, entre otros usos, en la industria de fertilizantes.

El expediente se ha sometido ahora a información pública con el objetivo de que cualquier persona o entidad que se considere interesada pueda examinar la documentación y presentar alegaciones en un plazo de quince días a partir de la publicación oficial.

Este procedimiento se ajusta a lo previsto en el Reglamento General para el Régimen de la Minería, así como a la Ley del Procedimiento Administrativo Común, normas que regulan tanto la admisión de solicitudes como la participación pública en este tipo de proyectos.

La delimitación del área investigable, definida mediante una veintena de vértices georreferenciados, cierra el perímetro de las cuadrículas solicitadas en un espacio que se sitúa íntegramente dentro del municipio de Crémenes, en la montaña oriental leonesa.

La admisión de este tipo de permisos no implica la explotación directa del recurso, sino que constituye una fase previa destinada a verificar el potencial minero del terreno.

En función de los resultados obtenidos en esta fase, la empresa podría, en el futuro, solicitar nuevas autorizaciones para la explotación, que requerirían evaluaciones ambientales y administrativas adicionales.

El proyecto 'Gemina' se suma a otros movimientos recientes en el ámbito de la minería de recursos estratégicos, en un contexto de creciente interés por materias primas vinculadas a la producción agrícola y la transición energética.