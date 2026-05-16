Muere un motorista de 50 años tras sufrir una salida de vía en Valdefresno

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

Un motorista de unos 50 años de edad ha muerto a última hora de la tarde de este sábado tras sufrir un accidente de tráfico en el término municipal de Valdefresno. El siniestro se produjo concretamente a las 18:39 horas, momento en el que el centro de emergencias recibió la alerta informando de la salida de vía del vehículo de dos ruedas a la altura del kilómetro 13 de la carretera N-621.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron de inmediato los servicios de asistencia tras el aviso coordinado a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias de Sacyl, que movilizó una dotación médica para atender al afectado en el punto del accidente. Según las primeras informaciones facilitadas por los servicios de emergencias, el conductor de la motocicleta se encontraba consciente en el momento de recibir la primera asistencia sanitaria.

Sin embargo, tras ser trasladado al Hospital, el 112 ha comunicado que finalmente ha muerto.