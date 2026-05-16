Cerezales del Condado vive hoy el gran día de la Feria Carea
La novena edición de la feria Carea de Cerezales del Condado continúa este domingo 17 de mayo con una jornada dedicada a la tradición, el pastoreo y la gastronomía de proximidad. Tras los actos del sábado, el Prado Carea se convertirá en el epicentro de la feria para recibir a familias, ganaderos y visitantes.
A las 10.00 horas se abrirá la feria con la recepción de razas autóctonas, incluyendo caballo hispano-bretón, oveja merina, vaca parda de montaña y burro zamorano-leonés, mientras se inaugura el Mercado de Productores Agroalimentarios. A las 11.30 horas tendrá lugar la degustación de migas de pastor, y a las 12.00 horas se realizarán las valoraciones morfológicas de los perros Carea Leonés.
A las 12.30 horas, demostración de esquileo tradicional a cargo de Tony González, seguida a las 13.30 horas por la música de la Escuela de Panderetas del Condado. A las 13.45 se rendirá homenaje a Luis Miranda y Paqui Martínez por su labor en la preservación del Carea Leonés y las tradiciones pastoriles.
La jornada gastronómica culminará a las 14.30 horas con la comida popular de patatas con carne, al precio popular de 10 euros, y la feria cerrará la tarde con la Clausura Musical de Viridis Dúo, poniendo fin a esta cita.