Cerezales del Condado vive hoy el gran día de la Feria Carea

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La novena edición de la feria Carea de Cerezales del Condado continúa este domingo 17 de mayo con una jornada dedicada a la tradición, el pastoreo y la gastronomía de proximidad. Tras los actos del sábado, el Prado Carea se convertirá en el epicentro de la feria para recibir a familias, ganaderos y visitantes.

A las 10.00 horas se abrirá la feria con la recepción de razas autóctonas, incluyendo caballo hispano-bretón, oveja merina, vaca parda de montaña y burro zamorano-leonés, mientras se inaugura el Mercado de Productores Agroalimentarios. A las 11.30 horas tendrá lugar la degustación de migas de pastor, y a las 12.00 horas se realizarán las valoraciones morfológicas de los perros Carea Leonés.

A las 12.30 horas, demostración de esquileo tradicional a cargo de Tony González, seguida a las 13.30 horas por la música de la Escuela de Panderetas del Condado. A las 13.45 se rendirá homenaje a Luis Miranda y Paqui Martínez por su labor en la preservación del Carea Leonés y las tradiciones pastoriles.

La jornada gastronómica culminará a las 14.30 horas con la comida popular de patatas con carne, al precio popular de 10 euros, y la feria cerrará la tarde con la Clausura Musical de Viridis Dúo, poniendo fin a esta cita.