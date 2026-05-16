Nueva edición de Tierra de Oportunidades

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CaixaBank y el Grupo de Acción Local Poeda han puesto en marcha la sexta edición del programa Tierra de Oportunidades, una iniciativa destinada a fomentar la creación de empleo, impulsar el emprendimiento rural y fijar población en áreas despobladas. La convocatoria estará abierta del 14 de mayo al 4 de junio y está dirigida a emprendedores cuya actividad se desarrolle en municipios de menos de 5.000 habitantes, aunque en algunas comarcas se admiten localidades de hasta 10.000 habitantes, y con una facturación anual inferior a 300.000 euros.

La sexta edición reconocerá proyectos rurales innovadores, sostenibles y con capacidad de generar empleo, y se desarrollará en colaboración con más de 50 Grupos de Acción Local y entidades promotoras del emprendimiento de 49 provincias. En total, se premiará a 216 emprendedores y proyectos de todo el país, cuatro de ellos dentro del ámbito del Gal Poeda, que participa por segunda vez en esta convocatoria. El fallo de la edición está previsto antes del 30 de junio.

Los proyectos ganadores recibirán ayudas económicas de 1.000 euros y se incorporarán a un programa de mentorización y acompañamiento personalizado, en colaboración con mentores especialistas de Voluntariado CaixaBank. Además, tendrán acceso al «Reto de Tierra de Oportunidades», una iniciativa de alcance nacional impulsada junto con la Red Española de Desarrollo Rural (REDR) y Rural Talent, que proporciona visibilidad, formación y nuevas oportunidades de crecimiento a emprendedores rurales.

Asimismo, los ganadores podrán optar a que su proyecto sea presentado en la plataforma U4Impact, permitiendo que un estudiante universitario realice su Trabajo de Fin de Grado (TFG) sobre algún reto de la empresa o emprendimiento. Todos los participantes tendrán acceso a la comunidad de emprendedores del programa a través de la plataforma digital de CaixaBank: www.caixabank.es/tierradeoportunidades.

Desde su puesta en marcha en 2021, Tierra de Oportunidades ha respaldado a más de 7.000 emprendedores, firmado 193 convenios de colaboración con grupos y entidades, y premiado 670 proyectos en todo el país.