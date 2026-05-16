La Guardia Civil activa el sistema de cita previa

Publicado por Redacción Lón Creado: Actualizado:

La Guardia Civil mantiene operativo desde 2022 el sistema de cita previa que permite a la ciudadanía realizar denuncias penales o administrativas, así como trámites no urgentes, en los 35 puestos distribuidos por la provincia de León, además del auxiliar de Torre del Bierzo y la oficina de atención de Tremor de Arriba.

El servicio permite reservar turno de atención presencial a través de la página web oficial de la Guardia Civil y tiene como objetivo agilizar la gestión y reducir los tiempos de espera en las oficinas. Además, se complementa con la posibilidad de presentar denuncias electrónicas para facilitar su ratificación presencial.

No obstante, este sistema no está recomendado para casos urgentes, como elitos con violencia o intimidación, desapariciones, hechos recién cometidos o situaciones que requieran una rápida intervención.