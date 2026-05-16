UPL reclama el fin al trasvase de Riaño al canal Cea-Carrión

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha defendido que el cuarto ciclo de Planificación Hidrológica 2028-2033 no consolide las aportaciones de agua procedentes del embalse de Riaño al canal Cea-Carrión, una medida provisional que se mantiene desde hace más de 25 años. La formación leonesista considera que esta situación afecta especialmente a los regantes de la zona modernizada de Payuelos y advierte de que, en periodos de escasez hídrica, podría provocar graves problemas e incluso el colapso del sistema.

Desde la UPL respaldan las alegaciones presentadas por la Comunidad de Regantes de Los Payuelos a los Esquemas Provisionales de Temas Importantes de la Demarcación Hidrográfica del Duero, al entender que se pretende perpetuar una solución que inicialmente debía ser temporal. La formación señala que esta situación podría agravarse en el futuro debido al cambio climático y a la irregularidad de las lluvias.

Asimismo, los leonesistas reclaman que el reparto de agua priorice a las hectáreas que ya han acometido la modernización de sus regadíos y critican que la provincia de León siga asumiendo el coste social de los embalses sin recibir suficientes beneficios. En este sentido, recuerdan el retraso en la construcción de las balsas de Las Cuezas 1 y 2, previstas inicialmente para 2021 y aplazadas hasta 2027, unas infraestructuras que consideran clave para reducir la dependencia de las aportaciones del Esla al canal Cea-Carrión.

La UPL también insiste en la necesidad de seguir apostando por la modernización de los regadíos para favorecer la incorporación de jóvenes al sector primario, al tiempo que denuncia que las compañías eléctricas se benefician del uso del agua mientras los agricultores soportan los principales costes.