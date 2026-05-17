Flores a la Virgen de la Creta para que proteja a los moteros

Acto de bendición de motos con motivo de la VIII Concentración Internacional Madonna de los Centauros, que se celebra en La Bañeza.Carlos S. Campillo

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La localidad leonesa de La Bañeza se convirtió durante los últimos días en capital europea del motociclismo, pero esta vez no lo hizo gracias a su mundialmente conocido Gran Premio de Velocidad, sino al ser el lugar elegido por la Delegación Española del Motoclub Madonna de los Centauros para celebrar la octava edición de la Concentración Internacional denominada Madonnina de los Centauros.

El reloj marcaba las 9.30 horas de un soleado domingo de mayo cuando las más de cien motocicletas hacían entrada en la plaza mayor de La Bañeza, ubicación en la que se encuentra la Iglesia de Santa María, donde tendría lugar, media hora después, el acto culmen de la concentración, una eucaristía en honor a la Virgen de la Creta.

Ricardo Fernández, miembro de la directiva de la Delegación Española de la Madonna de los Centauros, fue una de las primeras personas en entrar, con su moto, al epicentro de La Bañeza, con una bandera de España hondeando en su motocicleta y el himno patrio sonando a todo volumen.

A su bajada de la motocicleta y tras ordenar en la plaza a los diferentes participantes en la comitiva, Fernández explica a la Agencia Ical que la Madonna de los Centauros es el motoclub más antiguo de Europa, creado en 1946 en Italia, tras la Guerra Civil, bajo la protección de la Virgen de Creta.

“La Virgen de Creta que cogió fama de milagrosa durante la contienda mundial, por lo que, al terminar, se reunieron los todos los participantes que habían servido en moto durante la guerra, y a partir de ahí empezó la veneración a la virgen, que tiene un santuario en la localidad italiana de Castellazzo”, cuenta.

La Madonna de los Centauros se reúne cada segundo domingo de julio en la Basílica de Castellazzo, pero, a mayores, existe una concentración itinerante, conocida como Madonnina de los Centauros, que cada año es organizada por una de las cinco delegaciones existentes, es decir, España, Suiza, Francia, Bélgica e Italia, aunque ahora se han ampliado a siete, tras la incorporación de San Marino y Mónaco, mientras que “también se ha sembrado un germen en Portugal para que dentro de poco se haga delegación”.

La Delegación de España de la Madonna de los Centauros, formada hace 30 años, fue este año la encargada de organizar la octava edición de la Madonnina, para lo que eligió la localidad leonesa de La Bañeza, por su “gran tradición motera”, donde se reunieron más de 150 motos y 230 personas.

La VIII Madonnina de los Centauros se inició el pasado jueves, 14 de mayo, con la llegada de los primeros centauros a La Bañeza, a los que se sumó el resto de los participantes a lo largo del sábado. Para todos ellos, la Delegación organizó una programación “que ofreció lo mejor de la zona”, para lo que visitaron tanto la localidad como toda la comarca de La Maragatería y otros puntos de la provincia.

Durante estos días, los centauros visitaron Hospital de Órbigo, donde conocieron “la historia del puente y de las Justas Medievales”, así como la ciudad de León, donde llevaron a cabo una “visita guiada fantástica a la Catedral”, Fondebadón, para conocer la Cruz de Ferro, Astorga, donde comieron un cocido maragato, y Santa Colomba de Somoza, donde visitaron el Club 45. Además, en la jornada de ayer, sábado 16 de mayo, fueron recibidos por las autoridades municipales de La Bañeza en un acto en el que se impusieron las bandas a las madrinas, “chicas locales que se prestan para acompañar a cada uno de los representantes de cada país que entrarán en la iglesia a recibir la bendición”.

Bendición de las motos

Fue a las 10 horas de este domingo cuando la VIII Madonnina de los Centauros celebró su acto central en la Iglesia de Santa María de La Bañeza, a cuyo interior se introdujo una motocicleta de cada Delegación de la Madonna de los Centauros, así como de un representante de cada estamento que funciona en moto, que este año fueron la Policía Local y la Guardia Civil.

“Somos pobres hombres caminantes sobre dos ruedas”, reconoció a los asistentes el párroco de la Iglesia de Santa María al inicio de la eucaristía en la que, además de la Madonna de los Centauros, participaron representantes del Motoclub Bañezano y autoridades municipales, encabezados por el alcalde, Javier Carrera.

En el trascurso de la celebración religiosa, centauros de España, Italia y Francia pronunciaron en sus respectivos idiomas una petición “para que la Virgen de la Creta nos acompañe siempre y nos proteja en el camino”, mientras que los representantes de cada una de las delegaciones participantes, así como de la Policía Local y la Guardia Civil, protagonizaron una ofrenda floral a la Virgen, cuya imagen estaba colocada en el altar bañezano, al tiempo que entregaron una ofrenda a la propia parroquia a modo de agradecimiento.

Un agradecimiento que la Delegación Española de la Madonna de los Centauros quiso hacer extensivo a todo el pueblo de La Bañeza por su “maravillosa acogida, con atención, hospitalidad y acogida”.

Tras el canto del himno de la Madonna de los Centauros a la Virgen de la Creta, párroco de la Iglesia de Santa María procedió a la bendición tanto de las motos que se encontraban en el interior del templo como a las que se encontraban aparcadas en la Plaza Mayor, que a lo largo del día de hoy iniciarán el camino de regreso a sus casas a la espera de la celebración de la IX Concentración Internacional Madonnina de los Centauros, que se celebrará el próximo año en Francia.