El Carea leonés toma el Prado: las mejores fotos

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

Cerezales del Condado cerró ayer el segundo día de la novena edición de la Feria Carea con una jornada dedicada a la tradición, el pastoreo y la gastronomía de proximidad. El Prado Carea se convirtió en el epicentro de la feria, recibiendo a familias, ganaderos y visitantes interesados en el patrimonio rural leonés. Esta iniciativa, que busca la promoción y conocimiento del perro Carea leonés, está organizada por la Junta Vecinal de Cerezales del Condado y la Fundación Cerezales Antonino y Cinia.

La jornada comenzó con la recepción de razas autóctonas, entre ellas el caballo hispano-bretón, la oveja merina, la vaca parda de montaña y el burro zamorano-leonés, junto al mercado de productores agroalimentarios. Como es tradición, el público asistente pudo degustar las migas de pastor antes de presenciar las valoraciones morfológicas de los perros Carea leonés.

Una de las actividades que más llamó la atención fue la demostración de esquileo tradicional a cargo de Tony González, seguida por la música de la Escuela de Panderetas del Condado, que amenizó la jornada con ritmos tradicionales.

El acto principal fue el homenaje al matrimonio de pastores Luis Miranda y Paqui Martínez por su labor en la preservación del Carea leonés y de las tradiciones pastoriles. La entrega del reconocimiento corrió a cargo del escritor leonés Julio Llamazares. El alcalde pedáneo de Cerezales del Condado explicó que se buscaban ganaderos que trabajaran con perros Carea: «Es la primera vez que reconocemos a un matrimonio ganadero. Ambos pastorean el ganado por separado, siempre con perros Carea leonés». La pareja es originaria de San Justo de la Vega, donde crían su ganado, aunque en verano trasladan las reses a la montaña. «Es una forma de valorar su trabajo», añadió.

Luis Miranda recordó que llevan cuatro décadas dedicándose a la ganadería ovina. «Trabajamos con Carea leonés para intentar conservar la raza que ha existido toda la vida y con mastines para proteger el ganado», recordó. El homenajeado explicó que en su zona es imprescindible contar con perros Carea para controlar el movimiento de las ovejas.

La jornada continuó con una comida popular de patatas con carne, que reunió a más de un centenar de comensales, y concluyó con la actuación musical de Viridis Dúo, que puso el broche final a esta celebración de la tradición pastoril leonesa.