Un joven de 30 años resulta herido tras volcar su coche en la CL-626 a la altura de Valderrueda

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

Un hombre de unos 30 años de edad ha resultado herido a última hora de la tarde de este domingo tras sufrir un accidente de tráfico en el término municipal de Valderrueda. El percance se produjo concretamente a las 18:46 horas en el kilómetro 162 de la carretera CL-626, en el tramo que conecta las poblaciones de Cegoñal y Puente Almuhey, según informaron las fuentes de los servicios de emergencia.

Por causas que todavía se están investigando, el turismo en el que viajaba el joven se salió de la calzada y terminó volcando en la cuneta. Varios testigos del siniestro dieron la voz de alarma de inmediato, detallando que la víctima se encontraba consciente pero presentaba diversas heridas y traumatismos visibles en una de sus piernas como consecuencia del fuerte impacto.

La sala del centro de emergencias dio aviso inmediato a la Guardia Civil de Tráfico para controlar la circulación en la zona y asegurar el perímetro. Asimismo, se alertó a Emergencias Sanitarias de Sacyl, que movilizó rápidamente una ambulancia de asistencia al lugar de los hechos para atender al herido, estabilizarlo y proceder a su posterior traslado hospitalario.