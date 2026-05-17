El carbón se apaga en las cuencas, pero su memoria sigue viva en la voz de sus cronistas

El Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León de Sabero, se convirtió este domingo en el epicentro de la gratitud y la memoria minera con la celebración de la segunda edición de los premios Guardianes del Patrimonio Minero. El director del centro, Roberto Fernández, abrió el acto con un emotivo saludo de bienvenida y destacó que estos premios fueron creados el año pasado «para reconocer de forma sencilla a instituciones, asociaciones, colectivos y personas que tienen una trayectoria destacable en la protección y la recuperación del patrimonio minero y en la divulgación del trabajo y la cultura minera». Tras una exitosa primera edición volcada en los propios colectivos de mineros, la cita de este año ha querido poner el foco en los profesionales de los medios de comunicación.

El momento más emotivo y el verdadero eje de la jornada llegó con el reconocimiento a la prensa escrita tradicional, esa que se lee en papel y se escribe desde el terreno. En un mundo dominado por la inmediatez del clic digital, la figura del corresponsal comarcal emerge como el último bastión de la identidad de los valles. Los cuatro corresponsales del Diario de León premiados escenificaron con sus palabras el sentir general de un colectivo que «no solo narra noticias, sino que comparte el día a día de sus vecinos, sufre sus mismos problemas y celebra sus alegrías». Para estos cronistas, el galardón no es un reconocimiento personal, sino «un altavoz imprescindible para seguir denunciando el abandono que padecen las cuencas tras el fin de la minería, alertar sobre el patrimonio industrial que corre peligro de desaparecer y mantener encendido el orgullo de una tierra que lo dio todo por la energía del país».

Juan Manuel Castro, corresponsal de Sabero, intervino de forma telemática por videoconferencia y ofreció un discurso cargado de memoria histórica comarcal. El periodista señaló que «es imposible no echar la vista atrás y recordar aquellos primeros días de 1991, cuando se produjo el cierre definitivo de Hulleras de Sabero y se perdieron 875 puestos de trabajo directos». No obstante, remarcó que «el gran factor positivo fue la ubicación del museo en la impresionante Ferrería de San Blas». El cronista elogió los primeros 18 años de vida del centro como custodio del patrimonio y creador de una memoria oral de los mineros vivos de toda Castilla y León, además de conseguir fijar allí el Archivo Histórico Minero. Castro concluyó reivindicando el papel de los corresponsales, «siempre al pie del cañón», agradeció al Diario de León su apoyo y libertad, y mostró su doble orgullo por el premio al ser además nieto, hijo y sobrino de minero.

José María Campos, vecino de Cistierna, licenciado en Filología y profesor en el IES Guardo, personificó también la constancia y el arraigo de este oficio al recoger su distinción, dedicado en cuerpo y alma a la información de la Montaña Oriental leonesa desde abril de 1984. «Llevar la información de la montaña oriental leonesa y la ribera del Esla donde abarco a 23 municipios te hace implicarte en la demanda de la gente y ser la voz de sus pueblos», destacó el corresponsal.

Entre la amplia variedad de informaciones y hechos acaecidos en la montaña, Campos recordó el seguimiento de los años del cierre de las minas de Sabero y sus consecuencias políticas, sociales y económicas en Cistierna. «Fue un hecho que marcó esta comarca y cuyas consecuencia aún son visibles en la gente y en el paisaje», concluyó.

Por su parte, María Ángeles Cebrones, corresponsal de las cuencas mineras bercianas, incidió en la trascendencia colectiva de este homenaje al afirmar que estos premios, además de satisfacer a quienes los reciben, «sirven para potenciar la relevancia de proteger nuestro patrimonio, siendo esto lo más importante de todo». Cebrones recordó una máxima esencial que guía su labor diaria sobre el papel, señalando que «siempre se dice que un pueblo no debería olvidar su historia, y de eso se trata precisamente, de salvaguardar la memoria de nuestro pueblo y sobre todo de nuestras gentes».

Vanessa Araujo, corresponsal de Villablino, se mostró profundamente emocionada al recibir un galardón minero con todo el significado de solidaridad, unión, fuerza y resistencia que esa palabra conlleva. Tras agradecer al museo el haberse acordado de ella y a su familia y amigos por el apoyo incondicional de todos estos años, Araujo dedicó este reconocimiento de la forma más íntima y dolorosa, rindiendo tributo a sus tíos Javi y Roberto, a los que la muerte les estaba esperando en las entrañas de la tierra. Para la cronista de Laciana, resulta un «absoluto honor contar cada día lo que pasa en una zona que ofreció tanto a la historia de España».

En el apartado de televisión, se reconoció la labor de Roberto Núñez y Xulio Nogueira por su monumental docuserie «Negro. Marcados por el carbón», emitida en La8 León de CyLTV, un trabajo que ya cuenta con el prestigioso Premio Cossío de Periodismo. Por su parte, el locutor Chechu Gómez recibió el reconocimiento en la categoría de radio por «Ser Minero» de la Cadena SER, un programa que tras 480 ediciones se ha convertido en el gran archivo sonoro de la minería leonesa. Asimismo, el acto reconoció de manera nominal la labor de profesionales de prensa de papel como Estefanía Niño y el resto de los redactores de La Nueva Crónica de León. La jornada terminó con los acordes del histórico Coro Minero de Turón.