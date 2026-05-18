La Junta, a la espera de que La Antigua entregue dos ejemplares muertos de cigüeñas para su análisis

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La Junta de Castilla y León se encuentra a la espera de que la Junta Vecinal de La Antigua (León) ponga a disposición de los servicios veterinarios los cadáveres de dos cigüeñas situados en una zona de difícil acceso para su análisis.

Tras recibir el aviso hace aproximadamente un mes, tanto los servicios de Medio Ambiente como los de Sanidad Animal se pusieron a disposición de la Junta Vecinal para colaborar en la retirada de los cadáveres y facilitar su traslado al laboratorio veterinario, donde podrían realizarse las correspondientes pruebas para determinar la causa de su muerte.

Sin embargo, debido a la ubicación "inaccesible" de los nidos, los servicios veterinarios no pudieron acceder a los ejemplares y se indicó a la Junta Vecinal la necesidad de proceder a la bajada de los cadáveres para poder efectuar los análisis.

Posteriormente, la Junta Vecinal comunicó a Medio Ambiente su intención de posponer la retirada de los nidos hasta después del verano, según ha informado a Europa Press en un comunicado la delegación territorial de la Junta en León.

Por ello la Junta continúa a la espera de que la Junta Vecinal comunique la retirada de los cadáveres y los ponga a disposición de la Unidad Veterinaria, extremo que también se ha trasladado al presidente de la entidad local a través del Ayuntamiento.

La Junta ha recordado que la provincia de León se encuentra actualmente libre de gripe aviar y que únicamente mediante los análisis laboratoriales correspondientes puede determinarse el origen de la muerte de las aves.