Chozas de Abajo adquiere una barredora para reforzar la limpieza de sus pueblos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Chozas de Abajo ha incorporado una nueva máquina barredora, de arrastre con aspiración, destinada a mejorar el servicio de limpieza viaria en las distintas localidades del municipio, una actuación que supone un importante avance en materia de mantenimiento urbano, salubridad y calidad de vida para los vecinos y vecinas.

La adquisición de este nuevo vehículo responde al compromiso municipal de seguir mejorando los servicios públicos y ofrecer una respuesta más eficaz a las necesidades diarias de limpieza de calles, plazas y espacios públicos. La nueva barredora permitirá incrementar la frecuencia de actuación y optimizar los trabajos de limpieza, especialmente en zonas de mayor tránsito y durante épocas de mayor acumulación de residuos.

La inversión realizada por el Ayuntamiento se encuentra totalmente financiada dentro del Plan de Infraestructuras, Obras y Servicios 2025, de la Diputación Provincial de León, con una inversión que asciende a 139.150,00 euros, y se enmarca dentro del plan municipal de modernización de maquinaria y mejora de los servicios básicos.

El alcalde del Ayuntamiento de Chozas de Abajo ha destacado que «esta adquisición supone una mejora importante para mantener nuestros pueblos en mejores condiciones, ofreciendo un servicio más eficiente y sostenible para todos los vecinos».

Asimismo, el consistorio señala que la nueva maquinaria incorpora sistemas eficientes y respetuosos con el medio ambiente, permitiendo reducir tiempos de trabajo y mejorar el rendimiento de las tareas de limpieza.

Con esta actuación, el Ayuntamiento sigue apostando por la mejora de los servicios municipales