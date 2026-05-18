Asturias reactiva el Servicio de Seguridad Minera tras el accidente mortal en Cerredo

Publicado por Agencias Oviedo Creado: Actualizado:

El Consejo de Gobierno del Principado ha aprobado este lunes el decreto que permitirá recuperar el Servicio de Seguridad Minera, suprimido en el año 2019, con lo que se da marcha atrás a la fusión de servicios realizada poco después de la formación del primer Ejecutivo de Adrián Barbón.

Su recuperación figuraba entre las recomendaciones del informe que la Inspección General de Servicios emitió a principios de abril tras haber analizado el funcionamiento del Servicio de Minas a raíz de accidente minero de Cerredo, en el que fallecieron cinco trabajadores leoneses en marzo del pasado año.

La recuperación del Servicio de Seguridad Minera requiere la modificación de la estructura de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, y por ende, de la Dirección General de Energía y Minería, que pasará a contar con cuatro servicios.

Este departamento pasará de tres a cuatro servicios: Minas, Seguridad Minera, Gestión Energética, y Energías Renovables y Eficiencia Energética.

El Servicio de Seguridad Minera controlará las condiciones de seguridad y salubridad en explotaciones y yacimientos, asumirá las actuaciones administrativas de inspección y sanción y se encargará de la prevención de riesgos.

Igualmente, expedirá las certificaciones de aptitud para determinadas profesiones, coordinará los programas de formación y seguridad y elaborará los planes generales de inspección.

En cuanto se cubra esta jefatura de servicio, se iniciará la elaboración del programa de inspecciones, ha informado el Principado al término de la reunión semanal del Consejo de Gobierno, que se ha celebrado en Pola de Siero.

La recuperación de este servicio era una de las medidas avanzadas por Barbón el pasado abril en el denominado Plan Regenera, con el que se pretende reforzar la vigilancia y la supervisión en las minas.

Otras medidas de este plan pasan por elevar el control sobre los proyectos de investigación complementaria (PIC) y la transmisión de derechos mineros, cuyas instrucciones «se están ultimando» y por la redacción de los pliegos del contrato para actualizar el catastro minero.

Además, está en marcha el diseño de nuevas aplicaciones para que las empresas comuniquen a la administración sus planes de labores de manera electrónica y para que se procesen por vía digital los datos de los accidentes, informa el Principado.