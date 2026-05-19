EL PP denuncia que la Diputación de León no ha resuelto las ayudas para redactar los planes de emergencia por incendios forestales

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El Grupo del Partido Popular en la Diputación de León denunció hoy que la institución provincial todavía no ha resuelto las ayudas para que los ayuntamientos elaboren los planes de actuación que, por normativa les corresponde, para emergencias ocasionadas por incendios forestales, “cuando apenas quedan unas semanas para que se inicie la temporada de riesgo alto de incendios de este año”.

Los ‘populares’ recordaron que las bases de esta línea de ayudas, dotada con 400.000 euros, fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia el 10 de marzo, con un plazo de presentación de peticiones por parte de los ayuntamientos que finalizó el 9 de abril. Las propias bases recogen que su finalizad es “colaborar con los ayuntamientos que presentan un mayor riego de incendios forestales en sus áreas de interfaz urbano-forestal para implantar un plan de actuación de ámbito local de emergencia por incendios forestales, de acuerdo con lo dispuesto por la directriz básica de protección de emergencia por incendios forestales”.

Asimismo, señalaron que la Diputación de León cuenta con una subvención directa de la Junta de Castilla y León de 105.400 euros para la redacción de los proyectos en 116 municipios de la provincial, que fue aprobada el pasado mes de noviembre dentro de un paquete de diez millones de euros que “incluye, a su vez, la compra de maquinaria”.

“Es necesario que se resuelva cuanto antes esta convocatoria para que los ayuntamientos puedan hacer estos planes obligatorios”, señaló el portavoz ‘popular’, David Fernández, al tiempo que insistió en que “se está al límite de tiempo para disponer de ellos antes de que se inicie la campaña antincendios”.

Finalmente, David Fernández señaló que la Junta aprobó a finales del pasado año una subvención de 1,9 millones de euros para la institución provincial destinada a la compra de maquinaria pesada para actuar en estos espacios de interfaz urbana-forestal, pero “todavía no se ha iniciado la licitación pública, pese a que está anunciada, cuando estamos a punto de iniciar el mes de junio”.