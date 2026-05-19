Fiscalía pide 12 años de cárcel por el fraude fiscal de 2,1 millones de la Hullera Vasco-Leonesa en León

La Audiencia Provincial de León acoge la última jornada del juicio contra seis empresarios mineros acusados de hacer pasar mineral exterior como carbón de interior para cobrar mayores subvenciones entre 2011 y 2013.J. CASARES

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

La Fiscalía y la Abogacía del Estado consideran probado que los cinco empresarios mineros juzgados en la Audiencia Provincial de León por un delito contra la Hacienda Pública hicieron pasar mineral obtenido en los cielos abiertos por carbón de interior para cobrar más subvenciones de forma "deliberada y pactada", y han cifrado en 2,1 millones la cantidad defraudada.

Este martes, en la última sesión del juicio que se ha celebrado durante una semana en la Audiencia de León, ambas partes han pedido una sentencia condenatoria al entender que había "un concurso" entre los acusados, que trabajaban con una "relación triangular" a través de las empresas Hullera Vasco-Leonesa y dos contratas, Transportes Peal y Restauraciones Mineras.

La Fiscalía ha mantenido su petición de pena de prisión para los cinco acusados por tres delitos contra la Hacienda Pública cada uno.

La Audiencia Provincial de León acoge la última jornada del juicio contra seis empresarios mineros acusados de hacer pasar mineral exterior como carbón de interior para cobrar mayores subvenciones entre 2011 y 2013.J. CASARES

En el caso de Antonio del Valle y Arturo del Valle, presidente y vicepresidente de la Hullera Vasco-Leonesa, y de Mario Calvo, en su momento director general de esa empresa, la Fiscalía ha pedido cuatro, tres y cinco años de prisión por cada delito, es decir, un total de doce años de cárcel para cada acusado como autores.

Para José Manuel Alonso, administrador único del Grupo Peal, y Francisco Javier Luengo, el director general de esa empresa y máximo responsable del cielo abierto de Santa Lucía, la Fiscalía ha pedido siete años y seis meses de prisión para cada uno como cooperadores necesarios.

Los hechos ocurrieron en la mina de Santa Lucía, en León, entre 2011 y 2013, cuando se apreció por parte de un perito de la inspección de la Agencia Tributaria una diferencia entre lo real y lo facturado en un 21 % el primer año, en un 17 % el segundo y en un 28 % el tercero, porcentajes a los que ha aludido la fiscal durante el juicio.

En concreto, ha detallado que el fraude fue de 734.900 euros en 2011, de 510.400 euros en 2021 y de 868.900 en 2013, hasta sumar un total de más de 2,1 millones.

"Todos conocían los hechos y tomaban decisiones en común, tal y como se ve en los correos electrónicos aportados a la causa y que demuestran este concierto", ha manifestado la fiscal, quien ha insistido en que la Hullera Vasco-Leonesa deducía de esas cuentas un IVA que no se correspondía con las actividades legales y eludía de modo consciente y deliberado sus obligaciones tributarias.

Diferencia entre lo real y lo facturado

"Se cogía carbón de fuera, se hacía pasar por carbón de interior y se cobraba cinco veces más de subvención", ha detallado el abogado del Estado, quien, como la Fiscalía, ha reiterado que lo que se llevaba a cabo era "una sobrefacturación de mineral estéril y una infrafacturación de carbón".

La sobrefacturación por el estéril se hacía "mediante la facturación de muchos metros cúbicos de ese material que, en realidad, no se habían movido y se compensaba con la infrafacturación del carbón para deducir cuotas de IVA por unos trabajos nunca practicados", ha detallado el abogado del Estado.

En esta misma causa había otro acusado, José Manuel Alonso, quien falleció el pasado marzo a los 87 años.

Por su parte, Emilio Amor, uno de los responsables del cielo abierto cuyas iniciales aparecían en el señalamiento de esta vista, ha salido del procedimiento al retirarle la fiscal su condición de acusado.

En el momento de su declaración los acusados negaron la trama y sus abogados defensores han pedido en todos los casos la libre absolución al considerar que hay inexistencia absoluta de pruebas y que la acusación de sustenta en argumentos hipotéticos.

Ninguno de los acusados ha hecho uso de su derecho a la última palabra en la sesión final del juicio, que ha quedado visto para sentencia.