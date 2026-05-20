Un herido tras una colisión entre dos vehículos en Villamañán

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

Un accidente de tráfico en el municipio de Villamañán se ha saldado esta tarde con una persona herida, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León. El incidente vial se produjo en la calle Cuartel de la localidad leonesa, donde, por causas que aún se están investigando, dos vehículos han colisionado de forma violenta.

La sala de operaciones del 112 recibió el aviso de alerta a las 17:42 horas, momento en el que varios alertantes requirieron asistencia urgente para uno de los implicados. Los primeros informes desde el lugar del siniestro confirmaron que la persona afectada se encontraba consciente en todo momento, aunque presentaba diversas lesiones que hacían necesaria la intervención del personal médico.

De inmediato, el centro de emergencias dio el aviso a la Guardia Civil de Tráfico para asegurar la zona y regular la circulación en la vía afectada, así como a Emergencias Sanitarias - Sacyl. Este último organismo movilizó un recurso sanitario hasta el lugar de los hechos para evaluar y atender de urgencia al herido, quien posteriormente recibiría el traslado pertinente.