Alto Bernesga busca ser destino de referencia en turismo sostenible

Publicado por Agencias La Pola Creado: Actualizado:

Posicionar a la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga, integrada por los municipios leoneses de La Pola de Gordón y Villamanín, como destino de referencia en turismo sostenible y de naturaleza. Es el objetivo principal del Plan Estratégico que se presentA como hoja de ruta para consolidar un modelo responsable, equilibrado y alineado con los valores de conservación, desarrollo y gobernanza que definen este territorio.

Así, según sus responsables, se busca responder a retos estructurales como la despoblación, el envejecimiento demográfico y la necesidad de diversificar una economía históricamente vinculada a la actividad minera, desaparecida ya hace más de una década en la zona. El documento recoge un diagnóstico de la realidad actual y destaca los recursos que atesora la Reserva: paisajes de montaña de gran valor ecológico, una biodiversidad excepcional y un patrimonio cultural singular ligado a la ganadería, la trashumancia y la tradición minero-industrial. Estos activos, señala el informe, sitúan al Alto Bernesga en una posición privilegiada para atraer un turismo basado en experiencias alejadas de modelos masificados.

El Plan Estratégico propone para un periodo de una década el desarrollo de productos turísticos vinculados al ecoturismo, el turismo activo, el turismo industrial y el turismo científico y otros segmentos emergentes como el turismo astronómico o el cicloturismo, vinculado a la Zona Alfa, y establece cinco grandes ejes estratégicos: gobernanza, sostenibilidad, innovación y digitalización, igualdad de género y marketing y comercialización. También alude a retos clave como la estacionalidad de la demanda, la limitada estructuración de la oferta, las carencias en conectividad digital o la necesidad de una mayor coordinación entre agentes del territorio. Entre las prioridades identificadas destacan la formación en turismo sostenible, la mejora de la promoción del destino, el desarrollo de experiencias turísticas integradas y la creación de empleo vinculado al sector.

Así se subrayó este miércoles en el acto de presentación que tuvo lugar en el Ayuntamiento de La Pola de Gordón, conducido por la gerente de la Reserva, Beni Rodríguez, al que asistió la vicepresidenta segunda de las Cortes autonómicas y vicesecretaria general del PSOECyL, Nuria Rubio, quien felicitó a todos los implicados en la puesta en marcha del Plan cuyo contenido elogió como una «apuesta clara por convertir el patrimonio natural y cultural de la comarca en una oportunidad de futuro» en contraposición a las habituales miradas a los pueblos como ligados a problemas y dificultades.

El alcalde de La Pola de Gordón, Antonio García, remarcó que el turismo representa una oportunidad para promover el desarrollo sostenible en la zona y afirmó que el municipio es en la actualidad el cuarto más visitado de la provincia leonesa.

Por su parte, el responsable de Turismo de la Diputación de León, Octavio González, recordó que la provincia cuenta con siete reservas de la biosfera y pidió que la Junta y el Gobierno central «pongan el foco en estos espacios protegidos.