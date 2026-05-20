CC OO denuncia el estado de los centros educativos de La Pola y Ciñera de Gordón

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CCOO Enseñanza de León ha denunciado ante la Dirección Provincial de Educación de León el estado de los centros educativos de la Montaña Central Leonesa, en concreto del CEIP San Miguel Arcángel, ubicado en Ciñera, y el IESO La Pola, en La Pola de Gordón.

Según el sindicato, en el caso del colegio de Ciñera, la «mayor preocupación» radica en el «deficiente estado» del muro exterior que rodea y sirve de contención al patio. Según detalla la organización en un comunicado, la estructura presenta un elevado número de grietas longitudinales. Varias de ellas son «especialmente alarmantes» por su profundidad y anchura, ya que separan completamente el paramento y comprometen la firmeza del muro de bloques perimetral, el cual se encuentra «a punto de caer».

Al respecto, Víctor Bejega, secretario general de CC OO Enseñanza de León, ha alertado de que la situación «supone un riesgo, no sólo para el alumnado que juega en el patio, sino también para las personas que transitan por el camino en la base del muro». «La única intervención hasta el momento ha sido colocar una cinta en la zona superior para que los alumnos no se acerquen, pero cuya efectividad es nula», ha añadido.

A estos problemas estructurales se suman humedades, goteras y un sistema de calefacción de carbón «obsoleto y difícil de reparar». La situación «no es mejor» en el IESO de La Pola de Gordón. El sindicato denuncia la presencia de goteras y humedades de gran tamaño procedentes de deficiencias en el tejado, localizadas tanto en pasillos como en aulas, lo que genera un «riesgo evidente» de desprendimiento en un techo que ya cuenta con agujeros. «Una de las goteras se encuentra sobre el rack de telecomunicaciones del centro, un sistema que no presenta sistemas de protección contra la humedad y que, en caso de mojarse, podría provocar serios problemas. Esta situación pone de manifiesto el abandono que sufren muchos de los centros educativos», ha lamentado Bejega.