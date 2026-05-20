Diario de León

«Trabajando nos arruinamos», el grito del campo ante 300 millones de pérdidas

El sector primario apunta a un 40% de subida del gasóleo y los fertilizantes y un 20% menos de cereal

Pancarta cabecera de la manifestación de este miércoles en Valladolid.

Pancarta cabecera de la manifestación de este miércoles en Valladolid.NACHO GALLEGO

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Agencias
León

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Cientos de personas convocadas por las organizaciones agrarias de Castilla y León (Asaja, UCCL, Alianza UPA-Coag) se han manifestado este miércoles por las calles del centro del Valladolid para pedir ayudas directas y evitar la «ruina del sector agrícola y ganadero» de la Comunidad.

«El campo de Castilla y León va a perder este año 300 millones de euros», ha cifrado el presidente autonómico de Asaja, Donaciano Dujo, en declaraciones a los periodistas en una marcha que han encabezado cuatro tractores y en la que se han coreado lemas contra el ministro de Agricultura, Luis Planas, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Dujo ha advertido de que «si las cosas no cambian» habrá más movilizaciones —esta es la tercera desde marzo— y ha asegurado que la Comunidad cuenta con 1,6 millones de hectáreas sembradas, un 20 % menos que el año anterior y que, pese a ello, el beneficio será de un 40 % menos.

«Trabajando nos arruinamos y esta situación no se puede mantener en el tiempo, porque Castilla y León pasará de ser el granero de España a ser un desierto en España», ha denunciado, antes de criticar que este año los profesionales del sector van a tener que poner el dinero de la PAC.

Entre las causas de la falta de rentabilidad, ha señalado «la subida vergonzosa» de los carburantes y los fertilizantes por la invasión rusa de Ucrania y la guerra entre Estados Unidos e Irán, por eso ha pedido a las administraciones europea, nacional y autonómica potenciar la producción, ayudas directas y políticas de apoyo al conjunto de la agricultura y la ganadería.

En su marcha, que ha comenzado en la plaza de Zorrilla en el centro de Valladolid los manifestantes han portado banderas de sus respectivas organizaciones agrarias y se han coreado lemas como «Planas, tapón, coge el azadón» y «Von der Leyen, dimisión».

Por su parte, Jesús Manuel González Palacín (UCCL) ha advertido de que la situación «es absolutamente desesperada», ya que los fertilizantes han subido un 40 % y el gasóleo agrícola más de un 60 %, lo que supone para una explotación media unos costes de 40.000 euros más respecto al año anterior. Además de pedir que la Junta de Castilla y León al menos complemente las ayudas del Gobierno, que ha cifrado para la Comunidad en unos 100 millones de euros, ha reclamado una ley contra la especulación y un acuerdo a lo largo de toda la cadena de valor para que los agricultores y ganaderos vendan por debajo de los precios de producción. «No podemos permitirnos desmantelar el sector primario por una crisis coyuntural: al final la guerra se pasará y volveremos a las andadas, pero en el camino no podemos dejar que se caigan miles de explotaciones», ha aseverado. Por otra parte, el coordinador regional de COAG, Lorenzo Rivera, y el secretario general de UPA, Aurelio González, han coincidido en que las ayudas ofrecidas por el Gobierno son insuficientes, aunque también han pedido a la Junta de Castilla y León, en funciones desde las elecciones del 15 de marzo, que tome medidas ante el abandono del sector y que complemente las subvenciones del Ministerio.

Rivera ha advertido de que la mala situación del campo «es un problema de estado» y ha lamentado que no se hayan impuesto aranceles para proteger a los productos europeos pese a que el sector primario haya vivido tres años malos. En su trayecto, encabezado por un tractor con banderas de cada organización agraria y tras una pancarta bajo el lema ‘De cabeza a la ruina’, los representantes de las organizaciones agrarias han registrado sus demandas en la Delegación del Gobierno y en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta.

El Plan de Acción de la UE «no está a la altura de la crisis» sin financiación a corto plazo

La presentación este martes del Plan de Acción de la Comisión Europea para amortiguar el impacto económico de la guerra de Irán en el sector agrícola ha provocado una oleada de reacciones encontradas. Mientras Bruselas defiende la urgencia y flexibilidad de sus medidas para blindar la seguridad alimentaria, las principales organizaciones agrarias califican el paquete de ayudas como un «parche temporal» ante una crisis de costes insostenible.El plan de choque, presentado en Estrasburgo por el comisario de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, busca contrarrestar la escalada del precio de los fertilizantes nitrogenados. Desde el estallido del conflicto en Oriente Próximo el pasado febrero y el consecuente cierre del estrecho de Ormuz —por donde transita casi un tercio de las materias primas globales para abonos (como el amoníaco y la urea)—, los precios en la UE se han disparado un 40% adicional, situándose un 70% por encima de la media de 2024.El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha valorado el plan pero considera que le falta la respuesta a corto plazo de saber cuál será la financiación para ayudar a agricultores y ganaderos. «En España hemos aprobado 500 millones de ayudas para los fertilizantes y ésta puede ser la cifra que se anuncia o se rumorea que puede aprobar la Comisión Europea antes del verano para toda la Unión Europea», ha indicado Planas. Por su parte, Asaja ha señalado que el plan no está a la altura de la crisis. «No ofrece ningún alivio inmediato a los agricultores, eluda las dos medidas más urgentes —la suspensión del CBAM —Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (Carbon Border Adjustment Mechanism— sobre fertilizantes y la devolución de los ingresos del ETS — Sistema de Comercio de Derechos de Emisión (Emissions Trading System)— al sector— y se queda en declaraciones de intenciones a largo plazo cuando el campo necesita respuestas ahora».
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