«Trabajando nos arruinamos», el grito del campo ante 300 millones de pérdidas

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

Cientos de personas convocadas por las organizaciones agrarias de Castilla y León (Asaja, UCCL, Alianza UPA-Coag) se han manifestado este miércoles por las calles del centro del Valladolid para pedir ayudas directas y evitar la «ruina del sector agrícola y ganadero» de la Comunidad.

«El campo de Castilla y León va a perder este año 300 millones de euros», ha cifrado el presidente autonómico de Asaja, Donaciano Dujo, en declaraciones a los periodistas en una marcha que han encabezado cuatro tractores y en la que se han coreado lemas contra el ministro de Agricultura, Luis Planas, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Dujo ha advertido de que «si las cosas no cambian» habrá más movilizaciones —esta es la tercera desde marzo— y ha asegurado que la Comunidad cuenta con 1,6 millones de hectáreas sembradas, un 20 % menos que el año anterior y que, pese a ello, el beneficio será de un 40 % menos.

«Trabajando nos arruinamos y esta situación no se puede mantener en el tiempo, porque Castilla y León pasará de ser el granero de España a ser un desierto en España», ha denunciado, antes de criticar que este año los profesionales del sector van a tener que poner el dinero de la PAC.

Entre las causas de la falta de rentabilidad, ha señalado «la subida vergonzosa» de los carburantes y los fertilizantes por la invasión rusa de Ucrania y la guerra entre Estados Unidos e Irán, por eso ha pedido a las administraciones europea, nacional y autonómica potenciar la producción, ayudas directas y políticas de apoyo al conjunto de la agricultura y la ganadería.

En su marcha, que ha comenzado en la plaza de Zorrilla en el centro de Valladolid los manifestantes han portado banderas de sus respectivas organizaciones agrarias y se han coreado lemas como «Planas, tapón, coge el azadón» y «Von der Leyen, dimisión».

Por su parte, Jesús Manuel González Palacín (UCCL) ha advertido de que la situación «es absolutamente desesperada», ya que los fertilizantes han subido un 40 % y el gasóleo agrícola más de un 60 %, lo que supone para una explotación media unos costes de 40.000 euros más respecto al año anterior. Además de pedir que la Junta de Castilla y León al menos complemente las ayudas del Gobierno, que ha cifrado para la Comunidad en unos 100 millones de euros, ha reclamado una ley contra la especulación y un acuerdo a lo largo de toda la cadena de valor para que los agricultores y ganaderos vendan por debajo de los precios de producción. «No podemos permitirnos desmantelar el sector primario por una crisis coyuntural: al final la guerra se pasará y volveremos a las andadas, pero en el camino no podemos dejar que se caigan miles de explotaciones», ha aseverado. Por otra parte, el coordinador regional de COAG, Lorenzo Rivera, y el secretario general de UPA, Aurelio González, han coincidido en que las ayudas ofrecidas por el Gobierno son insuficientes, aunque también han pedido a la Junta de Castilla y León, en funciones desde las elecciones del 15 de marzo, que tome medidas ante el abandono del sector y que complemente las subvenciones del Ministerio.

Rivera ha advertido de que la mala situación del campo «es un problema de estado» y ha lamentado que no se hayan impuesto aranceles para proteger a los productos europeos pese a que el sector primario haya vivido tres años malos. En su trayecto, encabezado por un tractor con banderas de cada organización agraria y tras una pancarta bajo el lema ‘De cabeza a la ruina’, los representantes de las organizaciones agrarias han registrado sus demandas en la Delegación del Gobierno y en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta.