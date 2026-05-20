La Diputación invierte más de un millón en la carretera entre Genicera y Almuzara

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El vicepresidente de la Diputación y diputado de Infraestructuras, Roberto Aller, acompañado por los alcaldes de Cármenes y Valdelugueros, Dionisio García y Emilio Orejas, recibió recientemente la obra llevada a cabo, con una inversión de algo más de un millón de euros, en la carretera LE-3624, por Valdeteja, a LE-315, concretamente en el tramo que une las localidades de Genicera y Almuzara, con una longitud total de 5.270 metros.

Las obras ejecutadas consistieron en el ensanche de la vía y el refuerzo de firme. Por lo que se refiere al ensanche, que se llevó a cabo en las zonas con taludes de roca, permiten ahora contar con una plataforma pavimentada de 5,50 metros. Por otro lado, se efectuaron las actuaciones necesarias para la regularización del firme y a la corrección de peraltes, además de solucionar los problemas con los que contaba la capa de rodadura.