Educación suspende el servicio de conciliación en pueblos no cabecera de CRA

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La decisión de la Consejería de Educación de limitar el servicio de atención y cuidado del alumnado durante el mes de junio únicamente a las localidades cabecera de los Centros Rurales Agrupados (CRA) ha generado una profunda preocupación en buena parte de la comunidad educativa rural de la provincia de León.

La medida afecta al servicio de conciliación que se presta una vez finalizado el horario lectivo durante los meses de junio y septiembre, cuando la jornada escolar en Educación Infantil y Primaria se reduce en una hora. Este recurso tiene como objetivo facilitar la conciliación laboral y familiar de las familias cuyos hijos permanecen en los centros educativos públicos.

Sin embargo, según las instrucciones remitidas recientemente por la Dirección General de Centros e Infraestructuras de la Consejería de Educación, este servicio solo se mantendrá en las localidades cabecera de los CRA, es decir, aquellas donde se encuentra ubicada la dirección del centro educativo, dejando fuera al resto de pueblos que forman parte de estos agrupamientos escolares.

La situación ha provocado malestar entre asociaciones de madres y padres, colectivos educativos y familias afectadas, que consideran que esta decisión genera un claro agravio comparativo respecto al alumnado escolarizado tanto en los CEIP como en las propias cabeceras de los CRA. Denuncian además que alumnos pertenecientes a un mismo centro público recibirán un trato desigual en función de la localidad donde residan.

El problema adquiere especial relevancia en León, donde la escuela rural tiene un peso fundamental dentro de la red pública educativa y donde la dispersión geográfica, las dificultades de transporte y la falta de servicios complican la conciliación.

Desde distintos ámbitos educativos se recuerda además que el pasado curso este servicio ya se aplicó de forma parcial y únicamente en las cabeceras de los CRA, una situación que motivó la presentación de quejas ante la Dirección Provincial de Educación que, según denuncian las familias, no obtuvieron respuesta.

Las familias afectadas aseguran sentirse especialmente perjudicadas porque inicialmente entendieron que el servicio se prestaría a todos los solicitantes. La convocatoria para participar en el programa del curso 2025-2026 fue distribuida el pasado 31 de abril y el plazo, que en un principio finalizaba ese mismo día, fue ampliado hasta el 8 de mayo. No obstante, el 19 de mayo llegó la comunicación oficial de la restricción del servicio.