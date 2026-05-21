España despliega su mayor dispositivo contra incendios ante un verano de riesgo extremo

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado «el mayor despliegue del Estado para una campaña de incendios», en un acto celebrado en la Base Aérea de Torrejón Torrejón de Ardoz (Madrid) en el que ha pedido unidad en la lucha contra esta lacra, recuperando el lema de una campaña de los años 80: «Todos contra el fuego».

«España necesita un gran pacto nacional frente a la emergencia climática. Porque el fuego no distingue entre administraciones. No pregunta quién gobierna, ni entiende de colores políticos», ha asegurado Sánchez en rueda de prensa, acompañado de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, y la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Por ello, ha pedido hacer «gestión forestal a escala forestal». «No a escala de legislatura, ni de año a año. Sino con visión estratégica y mirada de largo plazo. Necesitamos unidad, planificación, capacidad de respuesta, pero, sobre todo, recursos. Y todas las administraciones tenemos que actuar en consecuencia. Que nadie lo olvide: invertir en prevención salva vidas, espacios naturales y hogares. Recortar en prevención, todo lo contrario», ha apostillado.

Además, ha recordado la campaña de finales de los años 80 del siglo XX que llevaba por lema ‘Todos contra el fuego’. «Era una frase sencilla, pero también yo creo que una verdad muy profunda. Porque frente al fuego no hay ideologías. El fuego no distingue entre administraciones, no pregunta quién gobierna, no entiende de colores políticos. Y precisamente por eso España necesita un gran acuerdo», ha reiterado.

Según Sánchez, «la única respuesta inteligente es escuchar a la ciencia, anticiparse y prepararse.» «Y eso es exactamente lo que hemos hecho: prepararnos para afrontar este desafío», ha aseverado, con «el mayor despliegue del Estado para una campaña antiincendios».

Como ha alertado, «esta amenaza va a más» y por ello ha indicado que se han reforzado los medios materiales. «Contaremos con una flota de 15 aviones anfibios, con el nuevo kit apagafuegos para aeronaves A400M de Airbus y con 4 nuevos helicópteros Chinook y 2 Cougar (que se suman a los medios ya operativos), nuevos drones de alta capacidad, vehículos todoterreno, cámaras térmicas y sistemas avanzados de vigilancia y seguimiento», ha detallado.

Precisamente, tanto la Unidad Militar de Emergencias (UME) como el 43 Grupo de Fuerzas Aéreas del Ejército del Aire y del Espacio estarán implicados en esta campaña, que transcurrirá entre el 1 de junio y el 30 de octubre.

En el caso de la UME contará este 2026 con 32 módulos terrestres, encuadrados en los Batallones de Intervención. Un total de 30 estarán distribuidos en la Península, mientras que los otros dos lo harán en Gando (Gran Canaria) y Los Rodeos (Tenerife).

Además de sus bases principales, la unidad ocupará de manera temporal en Mallorca, Menorca e Ibiza.