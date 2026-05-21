El talento rural y la creatividad escolar tienen premio en Sahagún

Publicado por Acacio Díaz Sahagún Creado: Actualizado:

La alumna Irene del Río Santos, del Colegio Fray Bernardino de Sahagún, recibió el segundo premio del XXIX Certamen de Pintura Rural Infantil organizado por Fertiberia, un reconocimiento que fue celebrado con gran alegría por toda la comunidad educativa del centro y por toda la localidad.

El galardón fue entregado durante una visita de representantes de la empresa al colegio, donde Irene estuvo acompañada por sus compañeros de clase, profesorado, familias, representantes del Ampa y la directora del centro. La alumna obtuvo una beca de 2.000 euros, mientras que el Ampa y el colegio recibieron respectivamente ayudas de 1.000 euros destinadas a mejoras y prestaciones educativas.

El certamen, dirigido a escolares de 1º a 4º de Primaria de municipios rurales de menos de 25.000 habitantes, premió trabajos inspirados en el mundo rural, la agricultura y los cultivos. Durante el acto, los representantes de Fertiberia destacaron la importancia del sector agrícola y su relación con la alimentación y el desarrollo de los cultivos.

La jornada concluyó con una visita al huerto ecológico del centro, donde los asistentes pudieron conocer el trabajo que el colegio realiza en torno a la naturaleza y la educación medioambiental.