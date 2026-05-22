Carrizo se viste de fiesta para celebrar la Virgen del Villar

Las Fiestas de la Virgen del Villar 2026 vuelven a llenar de ambiente y tradición las calles de Carrizo de la Ribera en una edición muy especial, marcada por el 850 aniversario de la fundación del monasterio y por un programa pensado para todos los públicos. La fiesta, declarada de interés turístico provincial, combina durante cinco días música en directo, circo, actividades populares y los actos más tradicionales en honor a la Virgen del Villar.

La programación arranca el viernes 22 de mayo con la novena a la Virgen del Villar a las 19.00 horas y, una hora más tarde, el espectáculo de circo en la calle «Scola Petrosky» de Klin Klan Klown Teatro Circo en la calle Marqueses de Santa María de Carrizo. La noche continuará a las 22.30 horas con la macro discoteca móvil Elite Sound en el recinto ferial de Las Eras y, desde las 23.30 horas en la Plaza Mayor, llegará la gran noche de tributos con Carlos Voces homenajeando a Queen en acústico y el grupo Hechizo interpretando los grandes éxitos de Héroes del Silencio.

El sábado 23 de mayo comenzará con el Open de Pesca, de 10.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. A las 13.00 horas tendrá lugar la concentración de peñas por la zona centro acompañadas de charanga y, a las 15.00 horas, la comida de hermandad en el parque de La Bolenga. Por la tarde, a las 16.30 horas, los más pequeños podrán disfrutar de las actividades infantiles «Baila y canta con VerOcio», mientras que a las 17.00 horas arrancará el XV Motocross Campeonato de Castilla y León. La jornada continuará con la novena a las 19.00 horas y el espectáculo circense «El señor de las peonzas» a las 20.30 horas. La música volverá a ser protagonista desde las 23.30 horas con el concierto de la Orquesta Cañón y su nueva gira 2026 en el recinto de Las Eras.

El domingo 24 de mayo estará dedicado a los actos institucionales y festivos más destacados. Desde las 10.30 horas se celebrará la VIII Exposición de Vehículos Clásicos y la muestra de vehículos en miniatura. La misa solemne tendrá lugar a las 13.15 horas y, a las 14.00 horas, se celebrará el pregón de fiestas a cargo de Stella Maris Venezia Di Tizio, madre superiora del monasterio, en un año especialmente significativo por el aniversario de su fundación. Ya por la tarde, a las 19.00 horas, se desarrollará el gran desfile de carrozas, grupos, charangas y peñas desde la Casa de Cultura hasta la Plaza Mayor. La jornada concluirá con el concierto de la Orquesta Pasito Show a las 21.15 horas.

El lunes 25 de mayo arrancará con el mercadillo desde las 09.00 horas. La novena será a las 18.00 horas y media hora más tarde comenzará la ronda de bar en bar con charanga organizada por la A.C. La Trepa. A las 19.30 horas volverá el circo a las calles con «Este País es un circo» de Mike dos Perillas y, desde las 23.00 horas en la Plaza Mayor, llegará el concierto del grupo Efecto 2000 junto a una discoteca móvil.

La jornada más tradicional se vivirá el martes 26 de mayo con la romería hasta la ermita. A las 11.30 horas partirá la procesión acompañada de carros, pendones, romeros, dulzaineros, mujeres con arcos de flores y vestimenta tradicional, además de los históricos Danzantes de Carrizo. La misa tradicional en la ermita se celebrará a las 13.15 horas, seguida del canto del ramo popular y las danzas procesionales. Ya por la tarde, a las 18.00 horas, tendrán lugar las olimpiadas interpeñas y a las 19:00 horas actuará el grupo de dulzaineros de Carrizo de la Ribera.

Las fiestas concluirán el domingo 31 con el torneo de bolo leonés en La Bolenga, que se desarrollará entre las 11.00 y las 13.30 horas y de 16.00 a 20.00.