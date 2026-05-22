La añada 2025 de la DO León vuelve a ser «excelente» por cuarto año consecutivo.

Publicado por Ana Gil Redactora León Creado: Actualizado:

Excelente. Esa fue la calificación que otorgó el jurado a la añada 2025 de la DO León. De esta forma, los vinos con este marchamo diferenciador alcanzaron la valoración técnica más alta por cuarta vez consecutiva y por novena desde que se puso en marcha esta denominación.

Para ello, el comité de cata valoró cuatro blancos de Albarín, cinco rosados y tres tintos de Prieto Picudo. Una docena de vinos que fueron evaluados por un experto comité de cata formado por reconocidos periodistas y críticos vinícolas, así como representantes de otras denominaciones de origen, enólogos y directiva a nivel nacional e internacional, sumilleres y representantes del sector hostelero y la alta cocina.

Los catadores destacaron «la viveza, limpieza y pureza y marcado carácter varietal como aspectos más valorados de los vinos de una vendimia de 3.008.365 kilos de uva sanitariamente perfecta», según señala la DO León, cuyo presidente, Rafael Blanco, se encargó de dar el discurso de bienvenida a un acto en el que no faltaron autoridades, entre ellas, el alcalde de León, José Antonio Diez; el subdelegado del Gobierno, Héctor Aláiz; el delegado de la Junta en León, Eduardo Diego; o el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel. Éste último fue quien desveló la calificación del jurado para la añada 2025 de la DO León e hizo hincapié en que sus vinos «cada vez tienen una mejor calificación porque cada vez se trabajan mejor», al tiempo que valoró «el esfuerzo tanto en el campo como en las bodegas», por lo que dio la enhorabuena a todos los componentes de la Denominación de Origen León, a quienes ddijo que están «en el buen camino».

Labor conjunta

Un veredicto que agradeció el presidente de la DO León, que aseguró sentirse «encantado» y que también hizo hincapié en la labor de viticultores, bodegueros, enólogos y todas las personas implicadas que hacen posible la calidad de estos vinos.

El alcalde de León señaló en su discurso que «en León todo es excelente, otra cosa es que se sepa apreciar» y apostó por que «la siguiente añada sea también excelente» coincidiendo con el vigésimo aniversario de esta denominación de origen que es también, dijo, «identificativa de esta tierra», además de un producto «esencial». Tuvo también el regidor una palabras de reconocimiento para «una labor de muchas personas».

En la misma línea se expresó el subdelegado del Gobierno, Héctor Aláiz, quien dijo que con esta excelencia «se reconoce una gran labor» de muchas personas «en un momento crítico para las DO». En este sentido, recordó las ayudas del Gobierno central y manifestó que el futuro de la DO es «muy bueno gracias a sus uvas diferenciadoras».

Apoyo del sector

Por su parte, Eduardo Diego calificó de «excelente» el trabajo de la Denominación de Origen León «desde hace años» y quiso dejar claro que «La Junta ha estado, está y estará ahí, porque cree en la agroalimentación y en sus productos, fundamentales también para el medio rural».

Josefina Vila, de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias del campus palentino de la Universidad de Valladolid , elogió la «complejidad y estructura» de los blancos albarín —especialmente elogió el único ecológico participante en la selección— y la calidad de los prieto picudo, de los que dijo que los tintos aportaron la sorpresa de la cata, por su alto nivel «tanto en nariz como en boca». «Están empezando a expresar todo el potencial que tienen dijo».

Los vinos de 2025 vuelven a destacar por su explosividad aromática y viveza en boca de los blancos elaborados con uva Albarín, en los que predominan los perfiles cítricos y tropicales, tan característicos de esta variedad, con un paso por boca untuoso y agradable que expresa el perfecto equilibrio entre el contenido grado alcohólico y la notable acidez que le aporta frescura, ha apuntado el Consejo. Lo mismo ocurre con los rosados, «en un excelente momento de evolución», conservando toda la frescura, intensidad y personalidad de la variedad Prieto Picudo. El comité de cata también destacó la calidad de los tintos jóvenes, confirmando la evolución que están alcanzando estas elaboraciones, «con vinos frutales en nariz que manifiestan a la perfección el potencial y el fuerte y muy definido carácter de la variedad de referencia para la DO León».

La producción se incrementa en más de un 6%

Las bodegas adscritas al Consejo Regulador de la DO León concluyeron pasada vendimia, que se inició el 7 de septiembre y concluyó el 13 de octubre y estuvo marcada por la normalidad, con la recogida de más de tres millones de kilos de uva «de gran calidad», concretamente 3.008.365 kilos, frente a los 2.829.211 de la anterior, lo que supuso un incremento del 6,3%.

