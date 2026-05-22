Alto Bernesga viaja al Foro Mundial de Jóvenes de la Unesco

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La Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga ha estado representada esta semana en el III Foro Mundial de Jóvenes del Programa MaB de la UNESCO, celebrado del 18 al 22 de mayo en el delta del Po, en la región italiana del Véneto. El joven Diego Álvarez Rodríguez, natural de La Pola de Gordón, participó como representante del Alto Bernesga en este encuentro internacional que reunió a más de 200 jóvenes de 109 países vinculados a Reservas de la Biosfera de todo el mundo. Durante el foro, los participantes debatieron sobre acción climática, conservación de la biodiversidad, turismo sostenible, economías rurales y participación juvenil en los territorios.