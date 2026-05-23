Astorga se convierte en capital del mastín

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Astorga se ha convertido hoy en el epicentro nacional del Mastín Español con la celebración del Campeonato 2026 de esta emblemática raza canina, una de las citas más destacadas del calendario especializado. El evento está organizado por la Asociación Española del Perro Mastín Español con la autorización de la Real Sociedad Canina de España y cuenta además con la colaboración del Ayuntamiento de Astorga y varias empresas de la provincia.

La jornada ha reunido a entre 50 y 70 ejemplares llegados desde distintos puntos de la península, consolidando la proyección nacional del certamen. Criadores y aficionados procedentes de comunidades como Andalucía, Murcia, Asturias, Galicia o Cantabria participarán en una competición que destaca tanto por su nivel como por la calidad de los animales inscritos.

El campeonato contempla distintas categorías en función de la edad y trayectoria de los perros participantes, desde muy cachorros y jóvenes hasta clases intermedia, abierta, adultos y campeones. A lo largo de la jornada, el jurado elegirá al Mejor Macho y la Mejor Hembra del certamen, máximos reconocimientos de una cita que busca poner en valor las cualidades y la tradición del Mastín Español, una raza históricamente ligada al pastoreo y a la cultura rural de la península.