Sigue la mejora del servicio de agua en La Bañeza

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Bañeza continúa desarrollando trabajos de reparación y mejora en diferentes calles del municipio, tras las deficiencias detectadas en colaboración con la empresa concesionaria del servicio de agua, Aqualia. Estas actuaciones forman parte del compromiso conjunto de ambas entidades por ofrecer a los ciudadanos un servicio cada vez más eficiente, moderno y de mayor calidad.

En los últimos meses, los técnicos municipales y la empresa concesionaria han localizado distintas incidencias derivadas de obras ejecutadas hace más de una década, en las que se han detectado defectos de ejecución que están provocando problemas en las redes de abastecimiento y saneamiento. Ante esta situación, se están llevando a cabo intervenciones destinadas a corregir dichas deficiencias y garantizar la durabilidad de las infraestructuras.

Desde la Concejalía de Obras, dirigida por Pedro Montiel, se trabaja de manera constante para mejorar los servicios públicos y asegurar que las actuaciones que se ejecuten en la actualidad ofrezcan garantías de calidad y permanencia en el tiempo. El objetivo es continuar avanzando en la mejora del servicio de abastecimiento y saneamiento, así como en la reducción de pérdidas de agua en la red.

Por su parte, Aqualia mantiene su colaboración con el Ayuntamiento para optimizar el funcionamiento de las instalaciones y seguir incrementando la calidad del agua y de los servicios prestados a los vecinos de La Bañeza, una mejora que ya se ha venido apreciando durante los últimos años en distintos ámbitos relacionados con el ciclo integral del agua. Desde el Ayuntamiento se subraya que no se escatimarán medios ni esfuerzos para resolver todos aquellos problemas que puedan surgir, tanto por el desgaste derivado del uso como por las deficiencias detectadas en actuaciones realizadas en el pasado.