Nuevo camión de la basura eléctrico para La Bañeza

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Bañeza pondrá próximamente en funcionamiento un nuevo camión totalmente eléctrico destinado al servicio de gestión de residuos orgánicos, una actuación impulsada desde la Concejalía de Medio Ambiente que dirige Elena Bailez.

«La incorporación de este nuevo vehículo supone un importante avance en el compromiso municipal con la sostenibilidad, la eficiencia energética y la modernización de los servicios públicos, reforzando además el servicio de limpieza y recogida de residuos de la ciudad», apunta el consistorio. Este proyecto forma parte de la implantación progresiva del servicio de recogida de residuos orgánicos que el Ayuntamiento está desarrollando en cumplimiento de la normativa europea en materia medioambiental, situando a La Bañeza como uno de los municipios más innovadores y comprometidos con la transición ecológica y la sostenibilidad.