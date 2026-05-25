La cita en Vallecillo de dulzaineros mantiene viva la música tradicional

Publicado por Acacio Díaz Vallecillo Creado: Actualizado:

Vallecillo celebró este fin de semana el XI Encuentro de Dulzaineros, una cita que volvió a llenar el sureste leonés de música tradicional a golpe de dulzaina y tamboril, consolidándose como una propuesta cultural centrada en el arraigo de la música popular. En esta edición participaron una veintena de formaciones, en una iniciativa que comenzó en 2018 y que se ha consolidado como un encuentro estable para la difusión de las raíces musicales de la zona. El objetivo, según la organización, es mantener vivo el patrimonio musical tradicional a través del trabajo conjunto de la Escuela de Música de Vallecillo y las distintas agrupaciones participantes. El encuentro contó con el apoyo del ILC, el Ayuntamiento de Vallecillo, la colaboración del Ayuntamiento de Sahagún y la implicación de la Escuela de Música local.