Diario de León

La cita en Vallecillo de dulzaineros mantiene viva la música tradicional

Varios momentos del encuentro de dulzaineros que se celebró este sábado en Vallecillo, que se llenó de música y tradición.

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Acacio Díaz
Vallecillo

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Vallecillo celebró este fin de semana el XI Encuentro de Dulzaineros, una cita que volvió a llenar el sureste leonés de música tradicional a golpe de dulzaina y tamboril, consolidándose como una propuesta cultural centrada en el arraigo de la música popular. En esta edición participaron una veintena de formaciones, en una iniciativa que comenzó en 2018 y que se ha consolidado como un encuentro estable para la difusión de las raíces musicales de la zona. El objetivo, según la organización, es mantener vivo el patrimonio musical tradicional a través del trabajo conjunto de la Escuela de Música de Vallecillo y las distintas agrupaciones participantes. El encuentro contó con el apoyo del ILC, el Ayuntamiento de Vallecillo, la colaboración del Ayuntamiento de Sahagún y la implicación de la Escuela de Música local.

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