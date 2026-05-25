El Principado niega que se vaya a quemar la basura no reciclable (CSR) en León

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El consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, ha negado este lunes que el Principado esté analizando quemar la basura no reciclable (CSR) en una planta de León. "Quiero descartar absolutamente que el Principado de Asturias esté valorando la combustión del CSR en León", ha subrayado.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno ha negado que haya "ninguna decisión, ni siquiera ninguna previsión" sobre ningún hecho posterior a la recuperación de la planta de Cogersa. "Cogersa está absolutamente centrada en recuperar la actividad de la plantona, con una gestión totalmente pública", ha remarcado, asegurando que las formaciones políticas que han reaccionado al planteamiento de quemar CSR en una cementera privada de León, están respondiendo a "una información que no se corresponde con la realidad". "Yo creo que se han precipitado", ha valorado.

Sobre la recuperación de la actividad en la plantona, Peláez ha indicado que es la "absoluta prioridad" del Ejecutivo, agregando que el debate sobre el CSR se abrirá "posteriormente". "Lo que está persiguiendo el Gobierno es recuperar la actividad de la plantona y posteriormente se tomarán esas decisiones, pero no es absolutamente inminente porque nosotros queremos que la gestión de la plantona se haga con la máxima seguridad y además con gestión pública", ha insistido.

Peláez ha respondido en estos términos un día después de que la secretaria de organización de IU, María José Miranda, acusase al PSOE de "fracasar" en su gestión de los residuos y reclamar una "renovación total" de Cogersa. Miranda advirtió este domingo de la posibilidad de iniciar una movilización ciudadana si se lleva a cabo la quema de residuos en una cementera privada.