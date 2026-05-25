La Guardia Civil lleva a cabo el rescate de dos senderistas en Villablino

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha rescatado a dos senderistas que se habían desorientado mientras realizaban una ruta de montaña entre el puerto de Somiedo (Asturias) y el pico Cornón, en una zona de difícil acceso del alto de Las Tres Cruces, en el término municipal de Villablino.

El aviso se recibió a las 16:56 horas del domingo a través del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León, que alertó de la necesidad de auxiliar a dos personas que no podían continuar la ruta al haberse perdido durante el recorrido. Inmediatamente se activó el helicóptero de la Unidad Aérea de la Guardia Civil de León junto a especialistas del Grupo Especial de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) con base en Sabero.

Las dos mujeres, de 66 y 47 años, fueron localizadas sobre las 18:30 horas en una zona de complicado acceso y evacuadas por los especialistas del GREIM con apoyo del helicóptero de la Guardia Civil con base en La Virgen del Camino. Ambas se encontraban en buen estado de salud, por lo que no precisaron asistencia sanitaria ni traslado a un centro médico. Finalmente, fueron trasladadas hasta el lugar donde tenían estacionado su vehículo en el puerto de Somiedo. La actuación concluyó a las 19:35 horas.