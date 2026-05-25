Diario de León

Las diputaciones piden una financiación local «justa»

Las instituciones provinciales han recordado que «sostenemos España sin recursos» en una reunión de la FEMP en Valencia a la que ha asistido el presidente de la Diputación de León

Foto de familia de los presidentes de las diputaciones provinciales en Valencia.

Foto de familia de los presidentes de las diputaciones provinciales en Valencia.DL

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Valencia

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Las diputaciones provinciales, cabildos y consells insulares de toda España han hecho un llamamiento a los gobiernos central y autonómicos para que aborden la financiación local pues, según han denunciado, los municipios están sosteniendo España «sin una financiación justa» y es el momento de dar una solución a este asunto.

Así se ha puesto de manifiesto antes de la reunión de la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consells Insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias, integrada por los presidentes de todos los gobiernos provinciales e insulares de España, celebrada este lunes en la Diputación de Valencia y en la que ha estado presente el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, según la institución provincial.

Tanto el presidente de la comisión y de la Diputación de Málaga, José Francisco Salado (PP), como el vicepresidente de la comisión y presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández (PSOE) y el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó (PP), han coincidido en defender el papel de las diputaciones y en la necesidad de que los municipios sean escuchados y atendidas sus reclamaciones, independientemente de quien gobierne.

Las diputaciones «se han convertido en la auténtica salvaguarda de los problemas» que tienen las provincias y también de los municipios, ha destacado Salado, quien ha reclamado «la colaboración del Gobierno de España y de las Comunidades Autónomas» para que los ayuntamientos puedan prestar los servicios transferidos con la mayor calidad posible.

«Estamos cansados de que se legisle a nivel nacional y autonómico y rápidamente nos transfieran competencias en distintos ámbitos: medio ambiente, bienestar animal, servicios sociales, urbanismo; y que esa competencia no tenga aparejada una transferencia económica para prestar con la máxima calidad esos servicios», ha lamentado.

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