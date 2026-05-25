Las diputaciones piden una financiación local «justa»

Publicado por Redacción Valencia Creado: Actualizado:

Las diputaciones provinciales, cabildos y consells insulares de toda España han hecho un llamamiento a los gobiernos central y autonómicos para que aborden la financiación local pues, según han denunciado, los municipios están sosteniendo España «sin una financiación justa» y es el momento de dar una solución a este asunto.

Así se ha puesto de manifiesto antes de la reunión de la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consells Insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias, integrada por los presidentes de todos los gobiernos provinciales e insulares de España, celebrada este lunes en la Diputación de Valencia y en la que ha estado presente el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, según la institución provincial.

Tanto el presidente de la comisión y de la Diputación de Málaga, José Francisco Salado (PP), como el vicepresidente de la comisión y presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández (PSOE) y el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó (PP), han coincidido en defender el papel de las diputaciones y en la necesidad de que los municipios sean escuchados y atendidas sus reclamaciones, independientemente de quien gobierne.

Las diputaciones «se han convertido en la auténtica salvaguarda de los problemas» que tienen las provincias y también de los municipios, ha destacado Salado, quien ha reclamado «la colaboración del Gobierno de España y de las Comunidades Autónomas» para que los ayuntamientos puedan prestar los servicios transferidos con la mayor calidad posible.

«Estamos cansados de que se legisle a nivel nacional y autonómico y rápidamente nos transfieran competencias en distintos ámbitos: medio ambiente, bienestar animal, servicios sociales, urbanismo; y que esa competencia no tenga aparejada una transferencia económica para prestar con la máxima calidad esos servicios», ha lamentado.