El norte de León, en aviso amarillo el miércoles por tormentas con posible granizo y viento

Publicado por EP Creado: Actualizado:

La Cordillera Cantábrica de León y Palencia, la comarca leonesa de El Bierzo y la zona de Sanabria en Zamora permanecerán en aviso amarillo este miércoles, 27 de mayo, ante la posibilidad de tormentas que pueden ir acompañadas de granizo y viento, según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogida por Europa Press.

En concreto, el aviso amarillo (peligro bajo) estará en vigor entre las 14.00 y los 23.59 horas por tormentas dispersas que pueden ir acompañadas por granizo y rachas muy fuertes de viento en todas estas zonas.