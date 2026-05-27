Carrizo luce con orgullo a su Virgen del Villar

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Carrizo de la Ribera vivió ayer uno de los días clave de su calendario festivo. Tocó sacar a la Virgen del Villar, su patrona, que protagonizó la tradicional procesión a la ermita. Y lo hizo bien acompañada de pendones, romeros, dulzaineros, danzantes, carros y pendones. Una comitiva cargada de tradición que llenó de colorido, música y ambiente festivo uno de los días fuertes (si no el que más) de un programa festivo que comenzó el pasado viernes con la novena a la virgen, un acto que bien merece la pena conocer no sólo por su belleza y recogimiento, sino también por el escenario en el que se desarrolla: el Monasterio de Carrizo, que este año es el gran homenajeado al cumplirse su 850 aniversario.

Es esta una fiesta declarada de Interés Turístico Provincial, un reconocimiento que se ha ganado a pulso con el paso de los años y que tiene gran importancia para los vecinos del municipio.

El buen tiempo acompañó a la procesión que numerosos vecinos y visitantes no quisieron perderse esta cita que comenzó al filo del mediodía. Tocaba fiesta y las mujeres tampoco faltaron a la cita con los arcos de flores y ataviadas con la vestimenta tradicional.

La tradicional misa llegó después a las 13 horas, además del canto del ramo popular y la danza procesional mascina de Los Danzantes de Carrizo, así como el baile popular en la campa de la ermita amenizado por dulzairos y la chorizada. Por la tarde llegaron los juegos tradicionales para niños, las olimpiadas interpeñas y la actuación del grupo de dulzaineros de Carrizo. Y es que la romería de la Virgen del Villar no es sólo una tradición festiva en Carrizo, sino también un símbolo de identidad y unión.