Decretado el riesgo medio de incendios por las elevadas temperaturas

Bomberos forestales trabajan en las labores de extinción de un incendio forestal, en una fotografía de archivo.EFE/ Brais Lorenzo

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

La Consejería de Medio Ambiente ha activado desde este miércoles la época de peligro medio de incendios forestales en la Comunidad ante la previsión de altas temperaturas, una medida que implica aplicar el «sentido común» en el uso del monte y un control «más exhaustivo» de las actividades en el medio rural.

Así lo recoge un acuerdo reflejado en una publicación extraordinaria del Bocyl este miércoles, 27 de mayo, en el que se informa de la entrada en vigor de las medidas preventivas específicas en Castilla y León.

El documento explica que la previsión meteorológica hasta el lunes 1 de junio indica que durante los próximos días se producirán humedades relativas mínimas del 20 por ciento y máximas del 40 por ciento, además de temperaturas muy altas para la época (entre 30 y 33 grados centígrados), humedades relativas muy bajas (hasta el 20 por ciento las mínimas y el 40 por ciento, las máximas) y rachas de viento que pueden alcanzar en algunas zonas los 60 kilómetros por hora, con previsión de tormentas con «un alto poder convectivo local en los incendios que puedan producirse».

A partir del 2 de junio, se espera un ligero descenso de las temperaturas, pero un aumento en la intensidad del viento y con el mantenimiento de la situación anticilónica, hasta el 9 de junio.