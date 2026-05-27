Alto Bernesga agenda rutas geológicas y de observación

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Reserva de la Biosfera Alto Bernesga ha organizado dos rutas guiadas, previa inscripción, para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente a través del proyecto Servisfera.

Las actividades, previstas para los días 6 y 13 de junio, combinarán educación ambiental, interpretación del paisaje y observación de la naturaleza en algunos de los enclaves más representativos de la Reserva.

La primera propuesta se celebrará el sábado 6 de junio bajo el título «El Valle de Arbas: Evidencias de un planeta lleno de energía». Se trata de una ruta geológica guiada por el biólogo y divulgador científico Rodrigo Castaño de Luis, con salida a las 10.00 horas desde Cubillas de Arbas. El recorrido tendrá una longitud aproximada de cinco kilómetros, ida y vuelta, y permitirá descubrir cómo la geología ha modelado el paisaje del Valle de Arbas a lo largo de millones de años.

La segunda será el día 13 en La Pola bajo el nombre «Vuelo sobre la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga». La ruta estará dirigida por el ornitólogo Javier Fernández y se centrará en la observación de aves. La actividad arrancará a las 10.00 horas y será de seis kilómetros.