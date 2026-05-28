Nuevo sistema de la Aemet para predecir el riesgo de incendios

Archivo - Un bombero observa el incendio forestal, a 24 de agosto de 2025, en La Baña, Encinedo, La Cabrera, León, Castilla y León (España).Carlos Castro - Europa Press - Archivo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha presentado el nuevo Índice de Peligro de Incendios Forestales (IPIF), una herramienta diseñada para mejorar la detección de situaciones de riesgo muy alto o extremo de incendios en España mediante variables meteorológicas como la temperatura, la humedad, el viento, las precipitaciones acumuladas o el estado de la vegetación.

El nuevo sistema sustituirá progresivamente al Fire Weather Index (FWI), de origen canadiense, utilizado hasta ahora. Según las comprobaciones realizadas por AEMET con datos históricos entre 2022 y 2025, ambos índices habrían permitido prever el 80% de los incendios registrados en España, aunque el IPIF reduce en casi diez puntos las falsas alarmas respecto al modelo anterior.

Entre las novedades del nuevo índice destaca la incorporación de información obtenida mediante satélite sobre la vegetación y la humedad del suelo, así como una mejora de la resolución espacial, que pasa de cinco a un kilómetro, permitiendo una representación más detallada del territorio. Además, el sistema amplía de cinco a seis las categorías de peligro con la incorporación del nivel «muy bajo».

La presentación de esta nueva herramienta coincide con la tensión existente en el operativo de extinción de incendios en Castilla y León, donde cerca de 950 bomberos forestales de empresas integradas en Asemfo anunciaron que no acudirían este jueves a las labores de extinción ante la «falta de seguridad jurídica, laboral y operativa».

Desde la Junta de Castilla y León, el consejero en funciones de Economía y Hacienda y portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha trasladado el apoyo y la disposición de colaboración de la Administración regional para buscar soluciones, aunque recordó que los contratos actuales «están en vigor y son de obligado cumplimiento».

El conflicto surge tras la aprobación en 2024 de un Real Decreto que endurece las condiciones de seguridad y salud laboral exigidas a las empresas dedicadas a la extinción de incendios forestales.

«Nuestra idea es ayudar a las empresas en el cumplimiento de esa nueva normativa que se ha puesto en práctica y que tanto les preocupa», ha incidido el portavoz en funciones.