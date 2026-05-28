El emprendimiento femenino triunfa en Mansilla

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oLa Casa de Cultura de Mansilla de las Mulas acogió este jueves una jornada sobre emprendimiento femenino y desarrollo económico rural organizada por Adescas dentro del programa Leader 2023-2027, con una destacada participación de mujeres del sureste leonés. El encuentro reunió a emprendedoras, asociaciones y representantes del territorio con el objetivo de fomentar redes de colaboración y nuevas oportunidades de desarrollo en el medio rural. Durante la jornada se presentó la nueva Red Pame Adescas 2026-2027 y se desarrollaron distintas dinámicas y talleres.